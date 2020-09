DŽEJ LO ISKOPIRALA ANU NIKOLIĆ: Latino diva snimila spot identičan kao naša PEVAČICA!

Ko kaže da samo naši pevači kopiraju svetske zvezde? Dženifer Lopez (52) ukrala je ideju za spot od Ane Nikolić i snimila scenu identičnu njenoj iz videa za pesmu "Bilo je lepo".

Latino diva objavila je spot za duet s Malumom "Pa ti", a neki momenti iznenadili su mnoge koji prate Anu Nikolić. U videu najpopularnije pevačice sveta primećuju se određene sličnosti sa scenama iz Aninog spota objavljenog 14. februara, čak osam meseci ranije.

Na početku videa Džej Lo sedi u bašti luksuzne vile i čita novine koje su pune tekstova o njoj, baš kao što to radi Nikolićeva. Interesantno je da Dženifer ima identičan turban na glavi kao naša pevačica, kao i naočare za sunce, a pije i čaj iz čajnika, dakle, radi sve što i Ana. Na kraju scene Džej Lo baca novine sa terase, što, gle slučajnosti, radi i naša zvezda.

Verujemo da je Nikolićevoj bilo drago kada je videla da ju je jedna svetska diva iskopirala i uzela njene ideje za spot, ali se još uvek nije oglašavala ovim povodom. Ipak, sigurno je da će Ana oprostiti koleginici, jer je pre nekoliko godina i ona nju iskopirala. Za pesmu "Voli me, voli me" Nikolićeva je snimila video koji podseća na kompilaciju spotova Dženifer Lopez, Maraje Keri i Bijonse. Od Džej Lo je uzela scenu za spot "Waiting for tonight", gde se Ana valjala po vodi punoj tropskih biljaka, baš kao i njena svetski slavna koleginica.

