DARKO LAZIĆ, RASTA I SAŠA KOVAČEVIĆ ZAVRŠILI U BALETU! Argentinci napravili šou u Beogradu na Beogradskom festivalu igre!

Beogradski festival igre okuplja najbolje svetske trupe na jednom mestu, a ove godine među njima se našla jedna u čijem performansu se pojavila srpska muzika, tačnije pesme Saše Kovačevića, Darka Lazića i repera Stefana Đurića Raste!

Duo iz Argentine Un Pojo Roho, koji čine dva igrača - Lučano Roso i Alfonso Baron, tokom svoje predstave uključili su radio, a potom su menjali stanice, pa je u jednom momentu tišinu prekinuo Kovačevićev hit "Ona".

foto: promo/Beogradski festival igre

Igrači nisu tražili srpsku muziku, već vesti ili bilo koji govor, uz koji imaju spremljenu koreografiju. Potraga nije bila laka, jer su im se na putu isprečile Sašine, Darkove i Rastine pesme. Predstava Kulturnog centra Laboratorija iz Buenos Ajresa je zanimljiv spoj igre, sporta i seksualnosti. Ono po čemu ova trupa, pored ostalog, osvaja publiku širom sveta jeste to što niko ne očekuje da će čuti radio-stanice svoje zemlje u jednom delu njihovog nastupa. Veći deo igre ne sadrži muziku, ali plesači i pored toga uspevaju i te kako da drže pažnju svojom koreografijom, dok je deo s radiom pravo iznenađenje. Nakon premijernog predstavljanja kratkog komada pre desetak godina dobili su pozive da se on izvede i na drugim mestima i festivalima. Nekoliko godina kasnije stigla je podrška za razvijanje celovečernje predstave. Tako je sve počelo. Pored argentinske trupe, do sada su nastupale španska, hrvatska i francuska, a Beogradski festival igre se nastavlja i u novembru.

Kurir/ A. P., foto: Damir Dervišagić

Kurir