DEA, GDE TI JE MLADEN? Voditeljka u provodu, ali ne sa dečkom! Evo sa kim UŽIVA (FOTO)

Dea Đurđević izašla je u petak uveče u grad da bi podržala prijatelja Batu Spasojevića na predstavljanju nove kolekcije.

Ona je došla u jedan beogradski bar, u kom se održavala revija, i to u društvu voditelja "Zadruge" Darka Tanasijevića. Njen verenik, novinar televizije Pink Mladen Mijatović, nije bio s njom. Dea je bila raspoložena, osmeh joj nije silazio s lica, pa je svima bilo jasno da je s njenom vezom sve u redu, nego da Mladen nije te večeri bio s njom jer je radio. S obzirom na to da je izveštavao s mesta teške nesreće, pada aviona, on nije mogao, kao što je ranije planirao, da dođe na reviju.

Dea se srdačno pozdravila s još jednom koleginicom s televizije Pink Tanjom Ranđelović, a onda se smestila u prvi red, odakle je pratila izlazak manekenki. Ona je kao i svi prisutni gromoglasnim aplauzom pozdravila svog prijatelja. Inače, na reviji je bio i Marko Bulat sa suprugom Marijom, kao i Goran Gluhaković iz OK benda sa ćerkama.

