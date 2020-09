ONO ŠTO SAM GENETIKOM DOBILA OLAKŠALO MI JE ŽIVOT! Dame sa javne scene gaze sedmu deceniju, a ovo je njihov tajni ELIKSIR mladosti

Lidija Vukićević, Suzana Mančić, Neda Ukraden i Verica Rakočević, Dragica Radosavljević Cakana gaze sedmu deceniju, ali ih to ne sprečava da izgledaju besprekorno i da mnogo mlađim damama sa javne scene zadaju domaći zadatak. Ipak, one se slažu u jednom, za sve je kriva genetika, osmeh i zdrav način života.

foto: Damir Dervišagić

Kreatorka Verica Rakočević (72) uvek voli da se pohvali svojim godinama, a isto tako ističe da je za njen nadaleko hvaljen fizički izgled zaslužna energija, kao i mlađi muž.

"Nega je osnov svega. Koža, kosa, zdravo telo i zdrav duh važniji su od svih botoksa, nadogradnji i ostalih gluposti kojima se žene upropašćavaju. Samopouzdanje proizilazi iz zadovoljstva životom i onim što radite. Nikakva šminka niti bilo koji dodatak vam ne može dati trajni osećaj sreće", rekla je jednom za „Story“.

Ona pored svega toga vežba tri puta nedeljno sa personalnim trenerom po sat vremena vežbe koje su kombinacija partera, trake i istezanja. Ide na masaže dva puta sedmično i neumorno radi u bašti. Pred spavanje Verica pije čaj od nane sa kurkumom i cimetom kao eliksir. Kada je u stresnom periodu, vikendom odvoji sat vremena za opuštanje u džakuziju. Sada redovno ide na tretmane kiseonikom i mezoterapiju sa koktelom vitamina.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Neda Ukraden (70) ne krije da je dobra genetika zaslužna za njeno sporo starenje, ali isto tako da program vežbi doprinosi da pevačica uvek bude zategnuta.

"Ono što sam nasleđem, genetikom dobila meni je u startu olakšalo život. Dalo izvesnu prednost - ali sve dalje je vežbanje. Imam svoje vežbe, osam različitih, koje svakodnevno radim, kod kuće, na putu, u hotelu. Uz sve to idem na plivanje i tenis, dva sporta koja obožavam. Sve ovo i ishrana, rad, duh, energija, nega. Sve, samo bez silikona. Ni gram. I ponosim se time. Evo živog dokaza da žena i bez tih veštačkih umetaka u zrelim godinama može biti sasvim prirodnog i pristojnog izgleda", rekla je Neda jednom prilikom za „Blic“, i dodala:

"Sebe zaista ne mogu da zamislim da nisam majka. Sve ostalo mogu… Mislim da ženi, ako nije ostvarena kao roditelj, nedostaje bitna dimenzija života. Naravno da razumem sve one koji žive slobodno, bez porodice i obaveza koje donosi roditeljstvo, ali ja sam neko ko je veoma privržen familiji i ko je tako odgojen. Moj život ne bi imao taj smisao koji ima da nisam dobila dete. Veoma sam ponosna na Jelenu, ona je moj najveći uspeh."

Voditeljka Suzana Mančić (63) još od svoje rane karijere bila je jedna od najlepših zaštitnih lica na malim ekranima. Nikada nije krila da često posećuje estetske hirurge, kao i da vodi računa o ishrani kako bi napravila pravi balans u organizmu.

foto: Damir Dervišagić

Glumica Lidija Vukićević (58) trudi se da uvek izgleda sjajno i da svoj mladalački izgled neguje raznim tretmanima, za koje tvrdi da nikako nisu agresivni. Često se dogodi da pratioce obraduje novim fotografijama u izazovnom izdanju.

"U teretanu ne idem uopšte, jedino kada treba nekome od mojih prijatelja reklama za biznis. Postoji nešto što ja radim preko 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim. Nisam pobornik ni vremena ni ljudi", rekla je glumica, i dodala da se trudi da jede zdravo, ali da organizam treba ponekad počastiti nečim što traži.

"Uvek sam jela zdravo. Najviše treba da slušamo naš organizam, jer on traži ono što nama nedostaje. Gledam da jedem češće količinski, ali da budu male porcije. Ne jedem meso i slatkiše. Od slatkiša volim samo koh. Neke supe, čorbe, a u poslednje vreme sam dosta povela računa o ishrani. Jedem stvari bez glutena, ali mi niko zvanično nije rekao da ne jedem gluten."

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana (62) neko je ko i u sedmoj deceniji može da se pohvali vitkom figurom i lepim izgledom, na kojem mogu da joj pozavide i mnogo mlađe dame.

Cakana veoma vodi računa o svom izgledu, a trudi se svim silama da tako ostane i u vanrednim okolnostima nastalim kao posledica epidemije koronavirusa. Kako saznajemo pevačica na svežem vazduhu i suncu radi vežbe kako bi održala kondiciju i zdrav duh i za vreme izolacije.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir