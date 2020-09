MENSURE, ZNAŠ ŠTA SI MI SVE RADIO U CRNOJ GORI! DOBIĆEŠ RAT: Mina Vrbaški otkrila zbog čega se vratila u Srbiju i detalje RASKIDA!

Mina Vrbaški nakon burnog raskida sa Mensurom Ajdarpašićem, posle kog se odmah spakovala i vratila se iz Crne Gore.

Bivša rijaliti učesnica održala je uživo prenos na društvenoj mreži Instagram, tokom kog je iznela detalje o kojima je do sada ćutala.

"Zašto se ne pitate zašto sam otišla iz Crne Gore? Što ne pitate njega? Evo, pitajte gospodina zbog čega sam se vratila, da li je on bio dobar prema meni, kao što se predstavlja, tačnije kao što ja predstavljam. Sada ćeš ti dobiti rat sa mnom, pa da iznesem sve šta i kako si radio! To što se vi smejete, volela bih vama tako da se desi! Možete da pričate da sam folirant, da sam ovakva, ja sam to čoveka volela i volim ga još uvek! Tako da, Mensure nastavi da se sprdaš sa mnom, ako ćeš rat, dobićeš ga! Imaš tvoje drugare, znaš šta si mi radio! Svesna sam da smo mi završili posle ovog lajva, ali okej, ako nastavi ovako da me provocira, ja ću vam objasniti sve! Da mene neko ovoliko poremeti koliko me on poremeti, ja to ne znam, meni to nije jasno!", izjavila je Mina u suzama tokom lajva.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

