KAO DŽEJ LO: Vatrena Milica u zagrljaju svetskog top modela!

Milica Todorović obradovala je javnost, a posebno svoje fanove najnovijom pesmom „Uno beso“ koja donosi vrelo leto ove jeseni i preti da postane veliki hit.

Popularna pevačica savršeno se snašla uz latino ritam i poput Dženifer Lopez snimila provokativne kadrove, pa čak i strastveni poljubac sa svetski poznatim top modelom Ilijom Kneževićem o kom otkriva zanimljive detalje:

foto: Nemanja Popović

– Pesma se zove „Uno beso“ te sam morala malo da joj se prilagodim. Maneken u ovom videu je moj prijatelj, svetski top model Ilija Knežević koji se do sada nije pojavljivao ni u jednom spotu naših ili stranih izvođača. On je radio isključivo reklame i modne editorijale u inostranstvu, tako da nam je bilo veoma zanimljivo na snimanju. Imali smo i neke smešne scene s obzirom na to da smo veoma dobri prijatelji, a u spotu smo morali da budemo seksi – objasnila je Todorovićka.

foto: Nemanja Popović

Pevačica je najavljivala svoj novi hit, ali niko nije očekivao ovakav spektakl u kom je odmah na početku ljubi zgodni maneken.

foto: Nemanja Popović

Vruće kadrove i prelepe pejzaže Milica i njen tim snimili su na hrvatskom primorju:

- Kadrovi su napravljeni na hrvatskom primorju, iskoristila sam slobodno vreme dok sam bila na odmoru da snimim spot jer je pesma letnja. Mislim da smo odabrali baš lepe predele za spot- dodala je Milica.

foto: Nemanja Popović

A svi oni koji još nisu pogledali spot i čuli pesmu „Uno beso“ ili „Un beso“, kako se već kaže, mogu to odmah učiniti klikom na link.

(Foto: Nemanja Popović)

