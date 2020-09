NAMUZETE MLEKO, A KRAVA GA ŠUTNE: Đole Đogani progovorio o Gagijevom hapšenju, a onda i šta misli o ĆERKINIM VRELIM FOTKAMA!

Vesna i Đole Đogani otkrili su šta se dešava u njihovom privatnom životu.

"Odlučila sam da budem aktivna na svim mrežama. Dobila sam dosta poslovnih ponuda, koje nikada ne bih možda dobila", rekla je Vesna.

"Tu je ozbiljan novac, jer tu idu pare od reklama. Isplati se više da Tiktokuješ, nego da pevaš", istakao je Đole.

foto: Dragana Udovičić

Đole je u nastavku pričao i o svom bratu Gagiju Đoganiju, nakon što je nedavno kod njega na Pupinovom mostu policija kod densera pronašla dve keseice kokaina.

"Jesam, čuo sam se sa njim, u kontatku smo stalno. I prvo veče smo se dopisivali. Ono što je bitno, sutradan sam rekao samo da ga sestra odvede i provere da li je nešto radio, on je bio negativan. Ja sam se zabrinuo, jer je napravio ogromnu pauzu. I sad sam se pitao zašto? Ima razlog zašto, ali nismo pričali. Rekao mi je da mu dam par dana da se opusti i vrati malo. Najbitnije je da nije koristio. Nađa je sve proverila. Ovo je bilo kao kada namuzete mleko, a krava ga šutne. Puno toga ću da mu kažem. Nisam ljut. Ne mogu da budem ljut, ali ne mogu da opravdam. Ja opet imam neku svoju porodicu, mi nismo krivi za postupke nekih ljudi, ali ja sam tu kao njegov brat. Tu sam da mu pomognem, ali postoje određene granice dokle neko može", rekao je Đole u "Premijeri", a Vesna dodala:

"Svi smo se uplašili."

foto: Printscreen/Premijera

Đoletova ćerka Silvija objavila je fotografiju sa izbačenim grudima, a on je to ovako prokomentarisao:

"Ja nisam ni video to. To je moja lepa starija ćerka, zgodna je, ima pravo na izlazak i privatni život. Sve je to okej, ne vidim ništa loše u tome."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir