SVI DETALJI AGONIJE NADEŽDE BILJIĆ! Pevačica očajna nakon što je javno ostavila Tomu: Završiću u BOLNICI, svako jutro POVRAĆAM!

Drama bivše zadrugarke i pevačice Nadežde Biljić ne prestaje otkad je njen nevenčani suprug Toma Panić počeo da flertuje u Beloj kući, najpre sa Draganom Mitrović, a onda i sa Milicom Kemez. Zbog cele situacije, Nadežda je u agoniji, a odlučila je i da ga javno ostavi, pa mu je sinoć poručila da više nema ženu.

Mi smo kontaktirali Nadeždu kako bismo saznali kako se oseća zbog celokupne situacije.

foto: Printscreen

"Nikako sam, u daunu sam. Osećam se jako loše, svako jutro povraćam, ne mogu ni da jedem, nemam apetit, a moram da jedem zbog insulina. Veoma sam loše, ne mogu ni da spavam, evo i sada gledam šta se dešava u ''Zadruzi'', kaže ona kroz suze na početku našeg razgovora i dodaje:

"Toma je i nakon što mi se obratio i poručio mi da samo mene voli pričao sa Milicom u šiframa. Toma i ja smo mnogo toga oprostili jedno drugom, ja više ne mogu da opraštam greške. On je prvo pravio priču sa Draganom, pa je rekao da se muvao sa Rialdom i sada na kraju ostaje sa Milicom Kemez u kupatilu dva sata... On tako ne može da se ponaša, nego treba da se postavi kao ja. Ja sam blokirala Boru (Santanu), sa kojim sam bila, to sam javno i priznala. Stigao mi je i snimak u kojem me Bora pita zbog čega sam ga blokirala i ja sam mu tada rekla da sam to uradila iz poštovanja prema svom suprugu. E tako bi i on trebalo da kaže. On ne ume da se ponaša, zna samo da priča, a ne ume da se ponaša. I te kako ima nečeg između njega i Milice. To nije lepo. Slušala sam jutros njihov razgovor, on se od nje ograđuje. To što je on u daunu, ne zanima me, i ja sam 20 dana u daunu. Svako jutro povraćam, nije mi dobro zbog svega, završiću u bolnici, ja sam bolesna žena" , kaže Nadežda i dodaje:

foto: Printscreen/Ami G show

" Za mene je ovo veća javna prevara, nego seks. Bilo je i ranije svakakvih stvari i neću da pričam o tome. Ako imamo dogovor i ponašam se kao dama, ne odgovaram na poruke, imam distancu, ponašam se kao udata žena, zašto se onda on ne ponaša kao oženjen muškarac? On je taj koji je prekršio naš dogovor! Za šta? Za kadar?", ističe Biljićeva i otkriva da će Tomi dati još jednu šansu ukoliko se zaista promeni.

"Ja to zaista mislim, ali mu dajem priliku da vidim da li će dokazati da me zaista voli. Ja ne kaćem da treba skroz da se sklanja od žena, ali treba da drži distancu i da ne pravi priče ako ih nema", rekla je Nadežda i otkrila da smatra da je Stefan Šebez u sve umešao prste.

"Oni sada pričaju kako ih je Šebez namestio. On je jedno g*vno od čoveka, on je u stanju sve da namesti i rasturi. On je raširio priču za Milicu i Tomu, pritom on muva tu istu Milicu. Šebez je umešao prste. On je prvi rekao da je Toma Milici crtao srca, a on nije ustao i to demantovao. Da sam ja nekom crtala srca, Toma bi ušao tamo i j*bao bi mi sve po spisku. Ako se Toma promeni, porazgovaraćemo, izmirićemo se, ako ne, onda ćemo da se raziđemo i to", rekla je bivša zadrugarka i otkrila da joj se javio njen i Miličin zajednički prijatelj, ali i da sumnja da Kemezova želi da joj se osveti.

"Ja sam u afektu rekla svašta. Potičem iz normalne porodice i ja nisam tako naučena, šta god da se desi, on će imati pravi da viđa dete i da ga vodi u Svilajnac. Samo sa mnom neće imati kontakt ako nastavi. Nije on upao u depresiju zato što me voli, već zato što ne zna šta ću ka sada da uradim. Sumnjam sada u sve. Neka se on odluči sa kojom će prvo, ako će sa nekim da tera priču, neka to bude jedna osoba. On je meni sve ograničio, pustila sam ga da vodi moju karijeru i sve i on meni vraća tako što sa Milicom Kemez pravi priču. Mislim da sa Miličine strane ima simpatija, javio mi se jedan naš zajednički prijatelj koji je preneražen. Moguće da je sa Miličine strane osveta u pitanju zbog Bore, možda i sa Tomine, više ne znam. On se ponaša kao balavac sada. Ja sam morala javno da ga ostavim da bi on malo došao sebi. Dete nam plače non-stop i povraća. Plače za ocem, a šta ja da radim? Ne mogu da mu pustim da gleda oca kako se k*rva po ''Zadruzi'', završava priču Nadežda.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir