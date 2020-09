VIDIM DA ME NADICA KOMENTARIŠE, MORA DA POKRENE NEKU PRIČU! Sloba ogolio dušu o Kijinoj mami, a evo šta kaže o verenici Jeleni!

Sloba Radanović je otkrio sve o odnosu sa devojkom, a evo kako komentariše učešće Nadice Zeljković u Zadruzi.

"Oko nesuglasila zaista ne znam odakle je potekla priča. Nije me Jelena tukla, naravno i da me je tukla ne bih rekao. Njoj je to smešno, nije osoba koja se tuče, koja ima dozu agresivnosti u sebi. Ona je pacifista, želi sve da reši mirnim putem. Ja nikada nisam digao ruku na ženu, nikad to sebi ne bih dozvolio.", rekao je Sloba, pa otkrio da li će se oženiti.

"Hoću da se ženim. Ne plašim se da stanem na ludi kamen. Meni list ne predstavlja ništa, ako je nema lepo u vezi to će biti samo kruna ljubavi. Trenutno nemamo ništa u planu, ali ta misao stoji."

Sloba je otkrio da li se pozdravio sa Nadicom dok je gostovao u Zadruzi.

"Osećao sam se normalno. Ja savkog mogu da pogledam u oči. Nemam problem nikome da se javim, mi smo tamo gosti, nama treba da priđu da se javi. Nije mi bilo nelagodno, to je bio moj posao. Vidim da me komentarišu iz dana u dan i Nadica isto komentariše. Oni su ušli tamo, i to je borba za nadmoć, da neko pokrene neku priči", rekao je Sloba u emisiji "Premijera Vikend specijal.

