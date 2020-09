ZA OVO IDE TUŽBA KAO VRATA! Nakon jezivih tvrdnji, Nadežda objavila prepisku sa Borinim drugarom: Evo šta je on rekao NA TO! FOTO

Bora Santana je uživo programu izneo žestoke tvrdnje na račun Nadežde Biljić, a onda je ona poručila da će tužiti Santanu.

"Za ovo ide tužba kao vrata", napisala je Nadežda.

foto: Printscreen

Naime, Bora je izjavio kako je Nadežda oralno zadovoljavala njegovog druga Peksa, kao i da postoje snimci i poruke za to kao dokazi. Biljićeva je odlučila da objavi sve poruke koje su njih dvoje razmenjivali na svom nalogu na Instagramu.

"Nadežda je tokom Borinog uključenja u emisiju "Premijera - Vikend specijal" odmah pisala njegovom drugaru koji joj je poručio da će demantovati sve ono što je Santana izjavio uživo u programu.

"Snimak je on gledao? Šta je bre ovo?", napisala je Nadežda.

"Gde bre?", pitao je on.

foto: Printscreen

"Evo sad na Pinku. Da je gledao snimak kako ti ja pušim k*rac i preti da će dostaviti neke snimke. Ja tebe ubijam porukama?", odgovorila je ona.

"Kakav je on debil, demantovaću ja to", poručio je on, Nadeždi.

"Ti i ja imamo snimak s*ksa? Gde, kada? Da li čuješ šta on priča, bre?", nastavila je Nadežda.

"Blokirala sam pola ljudi, j*bi ga mora Bora da shvati da Toma zna za nas i da je to on mene zamolio, a ja poštujem svog muža. Ništa lično", napisala je Nadežda.

"Svaka čast, ja te podržavam", odgovorio je Peks.

"J*bi ga, ja svog supruga poštujem, u braku sam i imam dete i ne dozvoljavam neke stvari. Ništa lično i niko nema prava da se ljudi. Nemam ništa protiv Bore, prosto imam poštovanje prema suprugu", odgovorila mu je Nadežda.

foto: Printscreen

