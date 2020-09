LJUPKA U SCENIRANJU NIJE ZNALA ŠTA JU JE SNAŠLO NAKON OVOG PITANJA: Sama sam tražila đavola, malo je to što je dobio! (KURIR TV)

Pevačica Ljupka Stević, uspela je da privuče veliku pažnju javnosti kada je objavljen snimak na kom se vidi kako uništava automobile generalu Dragiši Simiću, čoveku sa kojim je 10 godina bila u vezi.

U našem krivičnom zakonodavstvu postoji krivično delo "uništenje i oštećenje tuđe stvari".

Ljupki je u emisiji “Sceniranje” na Kurir televiziji prvi put postavljeno pitanje, da li je svesna toga da je počinila krivično delo. Njena reakcija otkrila je više od reči.

Da li si svesna da si počinila krivično delo?

"Nije ovo krivično delo, ne vodi se nikakav postupak protiv mene. Ovo je samo prekršajna prijava. Malo je to što je dobio. Ukoliko bi me tužio, to bi bilo krivično delo. Sama sam tražila đavola, sama sam objavila na Instagramu.", rekla je ona.

