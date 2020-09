EGZOTIKA NA DLANU – SPECIJALNE CENE: Egipat od 410€, Turska od 459€ - Kipar od 345€, Dubai od 475€

Još uvek niste na moru?! Ne propuštajte SPECIJALNE PONUDE za Tursku, Hurgadu, Kipar, Dubai.

foto: Promo

Iako je prema kalendaru jesen napravila svoje prve korake, to uopšte ne znači da negde tamo nije leto. Topli dani, savršena temperatura mora, sjajna usluga domaćina čekaju vas u Hurgadi, Turskoj, a posebno u Dubaiu i na Kipru.

Poznato je da su mesec septembar i oktobar rezervisani za boravak u Egiptu. Turistička agencija “Travelland” vas poziva da već za tri dana budete u jednom od najlepših letovališta Egipta – HURGADI. Ukoliko vas brine broj slobodnih dana, u ponudi su paket aranžmani na 6, 7, 9, 10 i 13 noćenja. Pitanje je samo koliko ste brzi u pakovanju kofera, jer se oko PCR testiranja koje je neophodno za ulazak u Egipat, ne treba brinuti. Agencija je organizovala grupno testiranje sa garantovanim dobijanjem rezultata do polaska. Prvi polazak na ČARTER LETU je zakazan za 29.9.2020, a cena aranžmana na 10 noćenja vas može koštati svega 410€ (cena po osobi sa svim troškovima). Vrlo primamljive cena nose popularni hotelski rizorti: Sanny Days 4*, Sea Gull 4*, Minamark Resort 4*, Caribbean World Resort 5*, Hilton Resort 5*, Albatros Whait Beach 5*….Sledeći polazak na 10 noćenja je 30.9, dok je na 13 noćenja zakazan 3. oktobar po ceni od 499€. Sami izaberite termin koji vam najviše odgovara.

HURGADA – Polasci u septembru i oktobru – SPECIJALNE CENE:

foto: Promo

Antalijska regija još nije završila svoju letnju sezonu, ali ostao još jedan polazak na direktnom čarter letu. U pitanju su aranžmani na 7 noćenja sa terminom od 03.10.-10.10. Najniža cena all inclusive usluge sa sve prevozom, taksama, transferima iznosi 459€. Ovu cenu nosi hotel sa privatnom peščanom plažom - Primasol Telatiye Resort 5* koji se nalazi u regiji Konakli. Pregršt luksuznih hotela u Alanji sa POPUSTIMA i do 45% vam stoji na raspolaganju. I Kemer je snizio svoje cene, pa aranžman od 7 noćenja za hotel kao što je Dosinia Luxury Resort 5*, iznosi svega 499€. Usluga je naravno Ultra All inclusive - (ultra sve uključeno, piće dobrodošlice pri dolasku na recepciji. Otvoreni bufe - samoposluživanje, za doručak, kasni doručak, jutarnja užina, ručak, popodnevna užina, kolači, torte, večera, kasna noćna užina. Domaća i standardna uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, topli napici, užina na plaži.)

foto: Promo

JOŠ SPECIJALNIH PONUDA!! – Kipar i Dubai

KIPAR je najistočnije ostrvo u Sredozemnom moru i u neposrednoj je blizini turske obale, te tako agencija “Travelland” nije mogla da odoli da i za ovo “ostrvo ljubavi” ponudi svojim putnicima aranžmane po najboljim cenama. Prema legendi ko se okupa na mestu gde su čuvene Afroditine stene, pratiće ga sreća u ljubavi celog života… Verovaćemo legedni. Ali ono što je realnije da se ostvari je vaš boravak na Kipru od 6 ili 8 dana i to po specijalnim cenama od 345€ (5 noćenja), odnosno 375€ (7 noćenja). Direktni avio polasci su rezervisani do kraja oktobra, a prvi termin je već 03.10.2020.

foto: Promo

DUBAI je često asocijacija za nedostižan luksuz, ali ne mora tako biti. “Travelland” je to omogućio i to čak direktnim polascima do kraja godine. Možete izabrati neki od aranžmana na 5, 6, 8 i 11 dana. Prvi polazak na 7 i 10 noćenja startuje već 1. oktobra.

Ovo su SPECIJALNE CENE paketa (cene sa avionskim prevozom, usluga je noćenje sa doručkom): 5 dana / 4 noćenja = od 475 EUR 6 dana / 5 noćenja = od 489 EUR 8 dana / 7 noćenja = od 519 EUR 11 dana / 10 noćenja = od 565 EUR

Jesen zaista može biti prelepa, posebno ako ste na nekoj egzotičnoj plaži. Sve je izvodljivo!

Više informacija o svim aranžmanima možete detaljnije naći na sajtu agencije www.travelland.rs ili u njihovim prostorijama u ulici Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude, možete ih zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Kurir