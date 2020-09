BUCKA JE IMALA 142 KG, SMRŠALA JE 60 KG! Njen obrok su 3 ZALOGAJA, evo šta samo JEDE a surove reči Saše Popovića su joj se UREZALE

Krstinja Todorović, takmičarka "Zvezda Granda", napravila je ogromnu transformaciju kada je njen izgled u pitanju, a sad je otkrila i kako je to uspela.

- Sasvim slučajno na nastupu mi je prišao čovek koji je odradio operaciju, pokazao sliku pre i posle i ostala sam u šoku. Nakon toga , zahvaljujući društvenim mrežama istražila sam o doktoru i operaciji, pogledala maestralne rezultate, odlučila da odem na konsultaciju i tako kreće moja promena - započela je Krstinja.

- Nakon operacije 15 dana sam bila na tečnoj ishrani, zatim 15 dana na kašicama. Posle mesec dana krenula sam sasvim normalno da se hranim, odnosno "zdravije". Ja nemam grame, moj obrok se svodi na 2 ili 3 zalogaja. Ono što mi najviše prija su, a što je opet individualno, čorbice, povrće i voće.

Kako nam ova mlada pevačica otkriva, komentari na promenu su odlični, a ona je svesna da su u prvom krugu kritike žirija bile opravdane.

- Žiri je bio oduševljen mojim poslednjim nastupom, komentari su bili zaista pozitivni, podrška ogromna od svih ponaosob! Divno je sve to čuti i doživeti nakon kritika u prvom krugu, koje su sada već bile samo satisfakcija za idealan rezultat. U prvom krugu sam zaista doživela mnogo loše komentare zbog prekomerne kilaže. Svesna da je žiri bio potpuno u pravu, odlučila sam da promenim kako sebe tako i komentare - kaže Krstinja.

- Još sam u procesu mršanja, počela sam da budem i fizički aktivna. Još 20 kilograma mi fali do idealne kilaže i nadam se da ću kroz predstojeće nastupe praviti transformacije, kao do sada. Smršala sam 60 kilograma, a sada imam 82, o ovoj gornjoj cifri ne želim da govorim, pa izračunajte.... Saša je predlagao da treba da budem izbačena, da na taj način probudi u meni tu borbu, ukoliko mi je stalo do takmičenja.

