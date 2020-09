UMORILA SAM SE OD JURNJAVE, STALNO SAM POD STRESOM! Voditeljka šokirala pričom o KUĆNOJ POMOĆNICI, a region još pamti njen SKANDAL

Suzana Mančić je otkrila da je vreme tokom pandemije provodi u kuvanju, pa se prisetila stresa kroz koji je prolazila tokom snimanja emisija.

- Ćerke Natalija i Teodora idu u kupovinu i šetaju psa, a ja sam kod kuće jer moram da poštujem propisane mere. Naravno, ne dolazi nam žena koja nam godinama sprema stan, pa to radimo same. Nikad u životu nisam ovoliko kuvala. Zvučaće čudno, ali ja sam se toliko umorila od jurnjave, koja bi počinjala ujutru, a završavala se kasno u noć. Konstantno sam bila pod stresom, pitajući se hoću li stići na vreme, da li ću uspeti da obavim sve što treba, hoće li mi doći gost u emisiju... - ispričala je za Hello voditeljka.

foto: Dragana Udovičić

Suzana se rodila u Beogradu. Medijsku karijeru je započela pesmom "Ogledalce, ogledalce" kada je imala 18 godina. Osmehnula joj se zatim karijera TV voditeljke. Najčešće je vodila zabavne emisije, a onda joj je poverena zadatak Loto devojke.

Pevala je, vodila emisije, glumila, a oprobala se i u pozorištu. Isticala je stalno kako je multitalentovana, ali i da javnost u našoj zemlji to često nije umela da razume.

Veliku buru u javnosti podigli su Suzanini intimni privatni snimci, koji su isplivali. Prvi sa sadašnjim verenikom Simonom Ocomokosom, bankarom iz Grčke sa kojim je 17 godina u vezi, i drugi sa bivšim suprugom.

foto: Screenshot, Sonja Spasić

