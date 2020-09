NADEŽDA BI TREBALO DA BLOKIRA SVE MOJE DRUGARE AKO POŠTUJE TOMU: Bora ponovo udario na pevačicu, a onda pomenuo Milicu KEMEZ

Bora Santana ovih dana je u žiži interesovanja jer je izneo skandalozne detalje romanse Nadežde Biljić i njegovog prijatelja.

Bora je otkrio zašto je odlučio da otkrije sve i koji Nadeždin potez ga je naročito isprovocirao.

"To je bio neki, ne mogu da kažem nesporazum, ali ona prati "Zadrugu" i sve je to primila k srcu zbog situacije sa svojim suprugom. Kad je ona mene blokirala, loše se izrazila, izgladili smo to jer smo stvarno u dobrim odnosima. Ja sam nju hteo da okrenem i da joj kažem da se ne sekira, jer znam da ima zdravstvenih problema. Mene je povredilo to što se ona oglasila i rekla da je ja smaram i da me je zbog toga blokirala. Ja sam morao da je demantujem za mog prijatelja, da se čuje sa njim, a bila je u sličnoj situaciji sa njim kao i sa mnom. Ja nikad, kao što znate, nisam pričao da sam imao bilo šta sa njom, niti da pravim priče, mene to ne zanima, ona ima malo dete. Znam da ima i zdravstvenih problema, ne bih voleo da utičam na to da joj se pogorša stanje, nadam se da će da reši probleme sa svojim suprugom. Mada, moje mišljenje je da je sve to igra da bi Toma bio malo zanimljiviji u rijalitiju, jer ga nigde nema", rekao je Bora i dodao:

"Bio sam u šoku, blokirala me iz čista mira, kao iz poštovanja prema mužu, pa onda treba da blokira i sve moje drugare, onda ga poštuješ. A ne kao blokira mene, a sama se hvalila da smo imali nešto u "Zadruzi 2". Ja nikad ne bih rekao ni priznao, da me ona nije saterala u ćošak."

Santana je otkrio da li ima nade da se pomiri sa bivšom devojkom Milicom Kemez.

"Pratim Zadrugu, prvi put preko TV, jako mi je zanimljivo, i sad mi je jasno zašto smo toliko bili gledani. Pratim sve, neću da je komentarišem ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, ne želim joj zlo, neka se pokaže u boljem svetlu, ja joj neću stajati na put. Primećujem da me malo pljuje, malo hvali, malo spominje, pomešane su joj emocije. Ja njima sve opraštam jer znam kako je unutra. Nikome ništa ne zameram, pa ni njoj. Možda joj nedostajem, ali od našeg pomirenja nema ništa, a neće ni svađu od mene dobiti, želim joj svu sreću", istakao je Santana.

