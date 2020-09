ZGRADU BIH DIGLA U VAZDUH I SVE SLOMILA: Pavlovićeva otkrila šta bi uradila da je dečko PREVARI, pa priznala i odakle crpi SNAGU!

Milica Pavlović progovorila je o svom privatnom životu, pa otkrila ko joj je velika podrška.

Pevačica je priznala da sve češće posećuje babu i dedu na selu.

"Što su stariji, sve češće idem kod njih. Bar sam znala da su oni na selu, na sigurnom, zdravo se hrane. Njih dvoje imaju 84 godine i daj Bože još da žive. Oni jesu moja slaba tačka, ali i moja snaga, podrška i jačina. Da nije bilo njih, danas ne bih bila ovakva kakva jesam", pričala je Milica.

Ona kaže da u slučaju da je neko prevari, bila bi spremna da zgradu sruši.

"Zgradu bih digla u vazduh, stan, sve bih slomila, letelo bi perje. Ja se dajem do kostiju, čega se prihvatim, lojalna sam, u prijateljstvima i saradnjama, pa tako i partneru. Prevara je izdaja. Nema šanse da ja budem druga, čak i kada to izgovorim ne zvuči dobro... Ljudi treba strastveno da se vole, zagrle, obraduju, ja kada vidim prijatelje, ja ne radim to što mora, nego sam taj tip. Sve je danas na izvol'te, nema tih pogleda, strasti u svakom smislu te reči", dodala je Pavlovićeva u "Premijeri".

