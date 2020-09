NEKA VOLI JOŠ 5 AKO JE NJEMU LEPO: Prija otkrila kakav joj je odnos sa mužem Filipom, da li ga PROVERAVA, pa iznela detalje o SINU

Aleksandra Prijović otkrila je detalje svog odnosa sa mužem Filipom Živojinovićem, pa se ona se osvrnula i na majčinstvo i porodičan život.

Aleksandra je nedavno proslavila rođendan, a ovom prilikom se prisetila kako su zbog epidemije koronavirusa morali da otkažu proslavu rođendana njihovog naslednika.

"Ne postoji ništa što može više da se voli na ovom svetu. Ja sam uvek pričala da bih volela da budem mlada majka kao moja, mi smo sada kao drugarice, nisam planirala ali se desilo", rekla je Aleksandra, pa opisala kakav je njen sin i na koga liči:

"On liči na Filipa, ja sam želela da liči na njega, on je lep momak. Ne postoji idealna osoba, ali Filip je tu negde. Već je sad (Aleksandar) tvrdoglav, po ceo dan vrišti čim mu se nešto ne da. Takva sam i ja. Sad sam počela i ja da vičem na njega, pa je bliži sa Filipom (smeh). Živahan je, vuče i Filipa i mene stalno da se igramo, voli loptu, biće sigurno fudbaler. Nek on radi šta želi, ja ću da ga podržim. Ali sada kako stvari stoje, toliko igračaka imamo i sve sam izbacila, ostale su samo lopte. Videćemo kako će teći stvari, možda ja nekad popustim, pa Filip bude strožiji. Inače, Aki mu tepamo. Ne bih volela da ostane jedinac, meni bi bilo draže da ja imam brata ili sestru, baš mi je to nedostajalo. Više puta sam pitala mamu zašto mi nije rodila brata ili sestru, ali valjda je tako trebalo da bude. Meni su roditelji razvedeni i uvek kad sam išla kod prijatelja, tu je bila puna kuća, a ja to nisam imala i želela sam. Sigurno neću ostati na jednom detetu, ne bih volela da on ostane sam."

Na kraju, Aleksandra je priznala da je njen odnos sa Filipom savršen, ali da i oni imaju svoje trzavice i da je ona ta koja je eksplozivnija u svađama.

"Ja sam eksplozivnija, ali ako hoću da uđem u neku raspravu, onda se raspravljam sama sa sobom, on me i ne sluša. Jao nemoj mi to pitanje (da li mu proverava telefon), ne proveravam, ma nek voli još pet, ako je njemu lepo", zaključila je Aleksandra u šali i kroz smeh za "Premijeru".

