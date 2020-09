CECA I JECA POKAZALE PRAVO LICE: Pevačice bez blama objavile kako izgledaju bez šminke!

ONE SU HRABRE

Dok neke pevačice bez šminke ne smeju da izađu ni do prodavnice, druge uživaju da javno pokažu svoj prirodni izgled.

foto: Printscreen/Instagram

Ceca Ražnatović pohvalila se licem bez mejkapa, i to usred Rima. Pevačica već nekoliko dana uživa obilazeći italijansku prestonicu, a vreme provodi i u šopingu i obilasku restorana sa ćerkom Anastasijom. Ipak, njih dve su doživele i to da ih zatekne pljusak tokom šetnje, a kako nisu imale kišobran, ostale su mokre. Kada su konačno uhvatile taksi kako bi se vratile u hotel, Ceca se snimila u prirodnom izdanju i to objavila na Instagramu. Osim što je bila "gola voda", na snimku se jasno vidi da pevačica na sebi nije imala ni trunku šminke. Uprkos tome, po komentarima njenih pratilaca, ona i dalje izgleda besprekorno, pa su joj mnogi posavetovali da stavlja manje mejkapa čak i kad su snimanja u pitanju.

foto: Instagram

- Nema romantike u Rimu. Vidite kako sam pokisla - rekla je Ceca dok se snimala i pokazivala da joj je frizura skroz uništena. Ni Jelena Tomašević nema problem da pokaže svoje pravo lice. Iako je na malim ekranima uvek gledamo tip-top sređenu, sa savršenim tenom, naglašenim očima i punim usnama, kada se šminka skine, izgleda nešto drugačije. Naravno, u pozitivnom smislu. Jelenin ten je i bez pudera ujednačen i zdravog izgleda, baš kao i obrve, koje ne treba ni da crta niti da ih dorađuje. Njeni pratioci oduševljeni su kako Tomaševićka izgleda u natural izdanju, ali ono što je po njima najupečatljivije jesu njene usne, koje su san mnogih žena.

- Garantujem da mnoge žene ovakva usta žele kada odu kod plastičnog hirurga. A ti imaš prirodne usne. Nemoj ništa na sebi da radiš. Prelepa si - jedan je od komentara.

foto: Instagram

