KIJA KOCKAR OVO NIKAKO NE RAZUME: Nije mi jasno zašto zarugarke kopiraju moju sudbinu i igraju na kartu ljubavnice!

Kristina Kija Kockar nije učesnik rijalitija "Zadruga", ali se njenom ime redovno pominje u tom šou-programu. Delom je za to zaslužna njena majka Nadica Zeljković, koja je jedan od takmičara i često priča o svojoj ćerki, ali i zbog toga što se i dalje priča o njenom odnosu s bivšim suprugom Slobom Radanovićem iLunom Đogani.

Zbog toga smo s Kijom pričali o tome, kao i o drugim temama, kao što je njena muzička karijera, finansijska kriza zbog pandemije kovida 19 i o njenom trenutnom emotivnom statusu.

foto: Printscreen/Magazin In

Kako provodiš ove jesenje dane, šta ima novo kod tebe?

foto: Printscreen Glamur specijal

- Uživam u kišnom vremenu jer imam problema sa zdravljem kad je leto. Završili smo klasni film i čekamo premijeru. Takođe čekamo i na to da se stabilizuju mere da bismo mogli da igramo predstavu Maca, Rade Ćosić i ja. Pesmu sam snimila davno, kao i spot, i uskoro će izaći. Ali pre toga su izašle tri pesme i mislim da ne treba žuriti. Nastupi se zakazuju, pa se otkazuju. Radimo, pa ne radimo. Svi se pevači i ugostitelji žale i smatram da nije fer da jedan deo Srbije ne radi, drugi radi i tako ukrug. Kažu da će na proleće biti bolje. Ostaje nam samo da čekamo.

Zadruga se uveliko zahuktala, ali ovaj rijaliti nikako ne može da prođe bez tebe. Tvoja mama je deo ovog programa, šta misliš, da li se snašla među među opasnim rijaliti igračima?

foto: Printscreen

- Vidim da su je neki napadali, ali opet preko mog imena, a rekla sam joj da ne bije moje bitke. Mislim to i ne mogu da nazovem bitkom, jer ti ljudi su mi nebitni, a tek njoj. Ali mora da odgovara na pitanja. Ona je pravična, tolerantna, kao i ja isto smatra da gluposti nisu vredne pomena. Često obe iskuliramo neke stvari jer znamo ko smo. Pravdati se ljudima je uzaludno, pogotovo ako neko traži reklamu, što se meni godinama dešava, pa meni onda treba posebna rubrika za demantovanje. I dalje se držim Cecine filozofije ignorisanja, i tužim nešto kad mogu, ali naše pravosuđe je takvo da logične stvari, recimo, nemaju osnova za tužbu, a neke gluposti imaju. Danas svako može o tebi svašta da kaže i da snosi nikave posledice.

Da li uopšte možeš da imaš privatan život s obzirom na to da te stalno spajaju sa raznim muškarcima i da si trenutno najveća zavodnica na javnoj sceni?

foto: Printscreen Amidži šou

- Ne, ne, ne! Baš zbog vas novinara i lažnih izvora. Zato sam i sama. Hajde pustite me neko vreme, pa ćete imati o čemu da pišete. Jednostavno, ne znam otkad je postalo nestvarno da budeš sam. Danas ljudi uskaču iz veze u vezu i čim si sam, ti si najveći problem društva. Pa upravo zato što ljudi ne znaju sami da funkcionišu, to je najveći problem pojedinca. Postajete nesposobni i to posle prenosite u vezu.

Koliko ti je učešće u rijalitiju promenilo život kada sad pogledaš unazad i kakve posledice trpiš?

foto: Printscreen/Happy

- Sve mi je promenilo, osim mene i mojih bližnjih. Videla sam zlo izbliza, ali i prelepe stvari. Nosim to breme rijalitija, a ne pripadam tom svetu. Moja interesovanja, način života van kamera i društvenih mreža nema veze s onim kako me mediji predstavljaju. Retko izlazim, slušam neku drugu muziku, imam drugačije stavove i teme za razgovor.

Da li te ljudi i okolina doživljavaju ozbiljno ili osećaš da su te mnogo više uvažavali dok se nisi upustila u rijaliti avanturu?

foto: Printscreen/Instagram

- Sada imam platformu i socijalno-društvenu i medijsku da je normalno da ljudi više mogu da vide kakva sam kad nešto objavim ili po tome šta će čitati u žutoj štampi. Ali sve je to mrvica mene s Instagrama ili neki "izvor" iz novina. Smatram da od svih učesnika dosad ja imam veliko poštovanje jer nisam nikad ni pripadala tamo. Trudim se da vratim zajednici koja mi je donela pobedu, ali nikad nisam videla da neko piše o tome. Nije zanimljivo očigledno. I onda neka društvo samo sebe zapita što čitaju bljuvotine jer oni sami to klikću i kupuju.

Kako komentarišeš aktuelne učesnike rijalitija? Ima dosta parova i čini se da bi mnogi da igraju na kartu preljube. To je bio tvoj život, a mnogi fingiraju, zašto, šta misliš?

foto: ATA images

- Zašto bi iko to želeo da ponovi "Zadrugu 1"? Da sam bila unutra bez te priče, napravila bih još veći uspeh. Ko još želi da bude prevarena žena, preljubnik i ljubavnica? Ti ljudi koji to žele su maloumni i igraju se tuđim životima. Zarad čega?

Jedna si od retkih koja je i dalje tražena na estradi, međutim, vidiš li sebe ubuduće na ovoj javnoj sceni?

foto: Printscreen, Amidži

- Posle ove korone i milion privatnih stvari shvatila sam da ne treba da planiram, a i to što planiram da sačuvam za sebe. Ljudi su zli. Primer, kad sam išla u Ameriku na turneju, pisali su ambasadi Amerike da mi ne daju vizu (smeh). Eto dokle doseže ljudska glupost. Naravno, turneja se desila i trajala više od dva meseca. I tu bih da demantujem da sam ja nekom zabranila da ide sa mnom, taj neko nije bio ni pozvan. Želim samo da se sad ogradim od te priče jer tako nešto ne bih nikad uradila.

Postoji li mogućnost da te ponovo gledamo u rijalitiju, da se priključiš majci?

foto: Marina Lopičić

- Kao što sam rekla, za velike pare, ali me ne biste više videli u javnosti. Tako da je odgovor "ne", jer su te pare velike.

Rigorozna Mnogim kolegama bih zabranila da pričaju Kojoj od koleginica bi najradije zabranila da peva da možeš? - Nikom zaista. Zabranila bih mnogima da pričaju. Bolje neka samo pevaju.

foto: Kurir

Kurir.rs/ LJILJANA STANIŠIĆ/ Foto: Sonja Spasić

Kurir