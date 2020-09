ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Pobednica našla godina mlađu devojku, a ljubavnica opet mora kod psihijatra!

Dragi moji, kao što i sami primećujete, estrada je na samrti i ako ovo stanje potraje još malo, mnogi selebritiji moraće trajno da promene profesiju jer je novca za zabavu sve manje u ovim teškim vremenima. Deo njih, odnosno oni malo mudriji, već su to shvatili i užurbano rade na tome da se negde uhlebe. Čula sam da je Arogantna pevačica, inače jedan od najboljih vokala na ovim prostorima, rešila da postane profesorka. Ona je završila muzičku akademiju i nikada joj nije padalo na pamet da se bavi pedagoškim radom na fakultetu, ali kad muka natera... Smuvala se sa vrlo uticajnim čovekom, koji je od nje stariji više od dve decenije, i on će joj pomoći da se zaposli kao profesor na jednom privatnom univerzitetu.

Pobednica je opet ludo zaljubljena. Iako ima devojku u drugoj državi, vreme izolacije učinilo je svoje i strasti između njih dve su sve bleđe, ali nije to jedini razlog. Pričaju mi moji izvori da je Pobednica nedavno upoznala mladu devojku, jedva punoletnu, za kojom je bukvalno odmah odlepila. Videle su se nekoliko puta i stalno su u kontaktu, pa ljudima iz njenog okruženja deluje da je na pomolu ozbiljna romansa. Kažu da nikada nije bila ovako srećna i ispunjena i da ne mari za to što je dosta starija od svoje simpatije, a još manje za to šta će reći svet kad se sazna za njih dve. Na takve komentare i prozivke davno je navikla. Članovi dinastije su opet aktuelni iako nisu u rijalitiju jer nema dana da ne naprave neki skandal. Saznala sam da je Ljubavnica ozbiljno popustila sa živcima i da joj je psihijatar uspostavio vrlo tešku dijagnozu, od koje će teško moći da se oporavi čak i s najboljim lekovima. Zato je njen odnos sa Džeparošem poljuljan - on neće da trpi histerično ponašanje Ljubavnice, a i svestan je da će joj brzo nestati para, pa ne želi da gubi džaba vreme s njom. Inače, problem s njenom psihom ovaj put nastao je kada je čula da joj je otac opet upao u blato, a ona zbog toga već vuče posledice iz detinjstva. Dok Ljubavnica obilazi psihijatre, njena majka uživa u "krvavo" stečenom novcu i ne mari šta će ko da misli o njoj. Možda će to nekome zvučati surovo, ali nije nikakvo iznenađenje ako se uzme u obzir da je nekoliko godina živela na rubu egzistencije i nastupala za 100 ili 200 evra jednom mesečno a sad je konačno došlo njenih pet minuta.

