OPERISALA SE MAJA MARINKOVIĆ! Oglasila se pa otkrila kroz šta prolazi: Jako mi je teško, imam užasne BOLOVE!

Maja Marinković, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", ponovo je otišla po nož! Ovaj put poželela je da koriguje nos, što je i potvrdila pa otkrila da se susreće s nesnosnim bolovima.

"Operisala sam nos iz estetskih razloga, htela sam da se ulepšam, a i inače sam imala devijaciju... Kad tad bih morala to da uradim", počela je Maja, a potom dodala:

"Jako mi je teško, imam užasne bolove, ali iz dana u dan je sve bolje i bolje. Za par dana mi skidaju gips, biće sve to kako treba. To je bila moja želja, uradila sam to. Rezultate ćemo videti kroz par dana, ali ne sumnjam da će sve biti kako treba s obzirom na to da sam išla kod najboljeg doktora", kaže Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir