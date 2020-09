IVANA USRED EMISIJE DOŽIVELA INFARKT! Bol je bio tako JAK, onesvestila sam se! Kada sam došla sebi, usledio je ŠOK

Pevačica Ivana Peters (46) pre nekoliko godina doživela je srčani udar i prošla je kroz agoniju.

"Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Ja, mlada žena koja još nije dostigla ni 40. i žestoka pobornica veganske ishrane, doživela sam infarkt pred kamerama, usred snimanja emisije, priča naša poznata umetnica Ivana Peters (46).

foto: Nemanja Nikolić

Nekoliko meseci pre tog kobnog dana pevačica je osetila tegobe, bolove i primetila da se veoma brzo zamara.

Nisam mogla da potrčim

– Nedostatak daha i umaranje čak i prilikom penjanja na drugi sprat, trčanja za busom i nameštanja kreveta ujutru nisu bili dovoljan razlog da shvatim da nešto nije u redu dok na snimanju emisije „Ko je kod Koje” nisam osetila neopisiv bol koji nikako nije prestajao. Sreća u nesreći je bila da sam se tada onesvestila, jer da sam bila svesna, verovatno bih taj bol zanemarila kao i sve prethodne tegobe i otišla kući. Tog martovskog dana, uprkos veganskoj ishrani i relativno mladim godinama, doživela sam srčani udar, a taj nemili događaj sada mi je opomena za ceo život – rekla je Ivana.

Pošto je nekoliko meseci ranije počela da oseća tegobe, bolove i da primećuje da se brzo zamara, na internetu je pronašla svoju dijagnozu, ali nije želela to da prihvati kao deo realnosti. Kada se incident desio, Hitna pomoć je brzo reagovala, pa tako Ivana danas, na svu sreću, nema ožiljke na srcu. – U mom slučaju nisu bile kobne moje godine, presudne su bile neke druge stvari. Čak ni lekari i dalje nemaju odgovor na pitanje zašto se to desilo. Da, holesterol je bio povišen, ali to je bilo tako i kada sam bila mlađa i dosta mršavija. Genetika takođe nije bila uzrok jer niko u mojoj porodici nije imao srčanih problema. Da ironija bude još veća, čak veoma slično onome kako se hranim sada – objašnjava pevačica.

Bez lekova ne napuštam kuću

Ivanin stil života danas se promenio samo u nekim aspektima. Ishranu je u neznatnoj meri promenila, s obzirom na to da je već bila vegan, jedino je, po preporuci lekara, uvela meso, ali u malim količinama.

– Lekovi su postali moja svakodnevica, a bez kutijice ne napuštam kuću. Pošto sam bila jako malokrvna, morala sam na silu da počnem da jedem meso – kaže nam Ivana, koja već pet godina pije prepisanu terapiju lekova i smatra da je to najvažnija stvar za sve srčane bolesnike.

Njena krvna slika je danas dosta bolja, trudi se da redovno ide na treninge i da što više pliva. Period kada je jedva uspevala da smogne snage i potrči za busom danas je daleko iza nje.

– Muzička karijera je nešto što nikada neću zapostaviti jer je muzika deo mene. Ipak, odlučila sam da povučem ručnu. Život je jedan, a u mom slučaju stres je ono što mi apsolutno nije potrebno. Shvatila sam da je brzi stil života ono što mi nikako ne prija, a ova životna lekcija ima za mene dragocenu vrednost. Naučila me je da čuvam svoje zdravlje jer, na kraju dana osim porodice, ne postoji ništa preče od toga.

foto: ATA Images

Danas svetski dan srca Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine, sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 17,9 miliona ljudi umre kao posledica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 85% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost). foto: Shutterstock

kurir.rs/blicžena/Ivana Kuzamnović

Kurir