POTRESLA SAM SE, ALI NIKAD NE ODUSTAJEM: Aleksandra Subotić doživela veliku neprijatnost i to sve dok je TRUDNA (VIDEO)

Aleksandra Subotić požalila se na društvenim mrežama kako nije položila vožnju.

Trudna bivša učesnica rijalitija otkrila je da će vožnju ipak morati ponovo da polaže.

"Nisam iz prvog položila, ali mi je uplaćeno i sledeće polaganje. Nažalost, imala sam iskustvo sa inspektorom ili kontrolorom iz policije (šta je već ne znam), koji je došao na ispit, prvo neuniformisan, a onda i jako negativno nastrojen prema meni lično. S čovekom koji je ušao sa mnom u raspravu oko toga da li sam stisnula masku ili nisam, jer je on ugrožen, a onda prokomentarisao to da, ako sam trudna i nesposobna da vozim, da dođem kada se porodim. A mislim da je jako zlonamerno uopšte pomisliti, a ne reći trudnici koja se trudila, odvozila sve časove i samim tim što je došla, pokazala da smatra da je sposobna da vozi u tom stanju! Potresla sam se i posle toga me je odma oborio. Ali ja nikad ne odustajem", napisala je Subotićeva na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

