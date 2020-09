ZORANA PAVIĆ ISPUNILA POSLEDNJU ŽELJU BJELICE! Pevačica napravila žurku u BELOM, a evo šta joj je poslala ISIDORINA MAJKA!

Pevačica Zorana Pavić organizovala je žurku u belom u čast nedavno preminule spisateljice Isidore Bjelice, a po rečima pevačice, to je bila njena poslednja želja.

"Zaista mi je pao kamen sa srca jer je to sve prošlo onako kako sam želela, čak sam malo ostala i bez glasa, mislim da je to malo i na nervnoj bazi. Ona mi je u amanet ostavila nešto što je ona nazvala after lajf: "Znam da je zahtevno, ali tako ti je zapalo". Ona je znala sa čime ću da se nosim, sa predrasudama, ima zluradih ljudi, ima ljudi koji nešto rade, a ima i onih koji komentarišu", rekla je Zorana.

Pavićka je otkrila i zbog čega se Isidorina porodica nije pojavila, ali je istakla da je Bjelicina majka sve vreme bila uz nju i otkrila šta joj je poručila.

"Kako mi je rekla u razgovoru, ali i u poruci: "Toliko godina sam dosadila i Bogu i narodu sa svojom bolešću, da želim da uz moje ime bude belo, radost, dernek, muzika". To baš nije moglo da bude dernek, bila je bajka. Ja razumem porodicu, ne želim da se pravi nikakva loša priča. Stvarno sam smatrala da to ne treba da uradim pre nego što prođe 40 dana, dok se malo ljudi pokupe. Gospodin Pajkić mi je rekao: "Ništa nemamo protiv da se to dogodi, samo u tome nećemo učestvovati". Želim da se zahvalim njenoj majci što je bila sve vreme uz mene, sat vremena pre događaja mi je poslala divnu poruku i rekla je: "Znam da će moja Dora večeras uživati", rekla je pevačica u "Premijeri".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Kurir