ŽELIM DA BUDEŠ DOBAR MUŽ I OTAC! Luna Đogani u ponoć čestitala Marku rođendan, ali sve je ŠOKIRALE ove reči (FOTO)

Bivša rijaliti zvezda Luna Đogani čestitala je momku Marku Miljkoviću rođendan odmah nakon ponoći, a njena čestitka mnoge je navela na to da pomisle da će se njih dvoje uskoro ostvariti u ulozi roditelja.

- Srećan rođendan oko moje, podrško moja, prijatelju moj, ljubavi moja. Želim ti sve ono sve što poželiš, najviše ti želim zdravlje i da ne budemo bolesni više. Želim ti da ostvariš svaki svoj san, želim ti da budeš uvek ono što jesi, jer te ja baš takvog volim. Želim ti da budeš dobar vernik, suprug i ako bog da otac. Želim ti da svi tvoji dragi ljudi budu dobro i zdravi, želim ti da budeš srećna kakva god to sreća bila. Volim te, jer si uvek bio tu. Volim te, jer i kad je bilo najgore nisi odustao i ostao si i borio se. Volim te, jer me nikad nisi izdao. Volim te, jer si me učinio najsrećnijom devojkom na svetu i hvala ti. Srećan rođendan okce - napisala je Luna u nekoliko objava.

Nema sumnje da se Marko raznežio na ove reči i da nakon toga sledi prava žurka kojom će proslaviti njegov rođendan.

