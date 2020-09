VIKI MILJKOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O ODNOSU SA MUŽEM I NJIHOVOM SINU: Pevačica je u braku sa Tašketom 13 godina, a malo ko OVO ZNA!

Viki Miljković dane u karantinu provela je u krugu porodice, a odnedavno je počela da se polako vraća svom poslu.

Ipak, situacija nije kao što je nekada bila, a pevačica priznaje da joj je krivo što je njena branša najviše stradala. Ona je sada otkrila i detalje iz porodičnog života koje mnogi nisu znali.

"Ja sam neko ko se ne bahanališe, ne živi od danas do sutra, takva je bila moja mama, tako su me roditelji vaspitali da razmišljam i o najgorem scenariju, da štedim. A s obzirom na to da od juna meseca nešto radim, nije tako strašno. I pre korone i mnogo godina unazad sam ja u dijaspori. Ima onih koji se plaše, ali ima i onih koji su željni, dugo godina to nisam videla, da su ljudi tako željni zabave", ispričala je pevačica.

Kako je istakla, iako je korona odnela posao, donela je to da više vremena provede sa svojom porodicom u njihovom novom domu u elitnom prestoničkom naselju.

"Mi smo non-stop zajedno - u putu, avionu, kući. Meni je čak korona donela i neke lepe stvari, svi smo bili zajedno, proveli smo mnogo više vremena u kući, a s obzirom na to da smo se preselili ovde nedavno, to nam je i prijalo. Sin se vratio u školu, sve funkcioniše kao i nekada. On se dobro organizuje, tako smo ga naučili. Nasledio je moju boju glasa, Taške i ja smo talentovani, a sin je baš kao i ja, rekla sam mu da mu to neće pobeći nikada, a on živi za sport, baš je sav u tome. Više se mazi sa mamom, a poverava tati. Prema njemu ima strahopoštovanje, a sa mamom može i ovako i onako. Juče sam ga nešto kaznila, a on je odmah otišao kod Tašketa da se požali", ispričala je Viki u "Premijeri".

