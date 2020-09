NOVICA ZDRAVKOVIĆ 30 GODINA NE PRIČA S TOMINOM UDOVICOM! Ovo je bio momenat kad je Goca okončala svaki kontakt sa DEVEROM!

Na današnji dan se navršava 29 godina od smrti legendarnog Tome Zdravkovića, a na groblje su izašli njegova porodica, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i dela. Na Centralnom groblju u Beogradu okupio se veliki broj ljudi, a među prvima je stigao Novica Zdravković, Tomin mlađi brat.

On je okupljenim pripadnicima sedme sile pričao o trenutku koji nikada neće zaboraviti sa Tomine sahrane, ali i o tome da i dalje ne zna razlog zašto Goca, Tomina udovica, ne razgovara sa njim.

"Najiskrenije, sahrane njegove se uvek setim. To se tada videlo i nikad više. To je takva kiša padala, a tu kad su došli, ovde je bilo jedno drvo, a takva je kiša bila padala i doletela jedna ptica po toj kiši, stala je na toj grani i do kraja je bila, dok su grobari zatrpavali grob. Tad je odletela i kad smo krenuli odavde, negde 20ak metara kiša je stala. Tu scenu pamtim", rekao je Novica, pa se osvrnuo na to što već 30 godina ne priča sa Tominom udovicom Gocom:

"To je njeno, nek joj je na duši, tako da kažem. Ja sa tim nemam nikakve veze, čista mi je savest. Valjda nije htela da prizna, a ja niti sam šta tražio niti hteo da bude. Najednom se desilo, otkako je Toma umro, ona je prestala da govori sa mnom. Ja sam pitao da li mogu da poslužim, bilo je puno ljudi kući, da bih joj pomogao, hteo sam da uzmem piće da ih poslužim. Ona je stala na prag i rekla "Ti možeš u svojoj kući da radiš to, a u mojoj ne možeš". Nikad nisam saznao razlog, nikad, do današnjeg dana. Posle na groblje kad sam dolazio, zabranjivala je Saši da priča sa mnom, sve sam iza leđa morao da mu dajem 100 maraka da ona ne vidi."

