DARA NIKAKO DA SE OPAMETI: Bahata Bubamara vozi 206 KM na sat i snima telefonom!

Dara Bubamara ugrozila je svoju, ali i bezbednost ostalih putnika na auto-putu kada je vozila prekoračenom brzinom od preko 200 kilometara na sat. Da sve bude još gore, pevačica je to ponosno snimala i objavila na Instagramu.

foto: ATA Images

Nije tajna da je Dara zaljubljenik u skupe i brze automobile, ali otkako je nedavno kupila mercedesa vrednog 150.000 evra, postala je još bahatija. Osim što je do sada uhvaćena da ne poštuje saobraćajne propise, da se nepropisno parkira, uspela je još jednom da zgrozi javnost i to nenormalnom brzinom.

foto: Printscreen Instagram

Iako je po zakonu u Srbiji maksimalna brzina 130 kilometara na sat na auto-putu, Bubamara očigledno misli da za nju to pravilo ne važi. Bez problema je nagazila na papučicu i dala gas, a brzina koju je dostigla bila je preko 200, tačnije 206 km na sat. Da stvar bude još gora, ona je sve to ponosno snimala i naravno, objavila na svom Instagramu, a sve u cilju da njeni pratioci vide kako je ona "opasna i brza". Pritom se pohvalila i kako na radiju puštaju njenu pesmu "Dobro jutro nikome", pa je video trajao ceo refren.

foto: Damir Dervišagić

Ovim postupkom Dara je ugrozila ne samo svoju, već i bezbednost drugih putnika na auto-putu. Osim velike brzine u kojoj bi teško mogla da reaguje na vreme i da uspori ili zakoči, mnogo bi teže mogla da reaguje u nesreći sa telefonom u ruci.

Svakako, zbog ovakvog bahatog postupka Dara bi mogla da snosi posledice - kaznu od 20 do 40 hiljada dinara ili može ići u zatvor od jednog do 30 dana. Oduzima se tri poena, i dozvola na period od tri do 12 meseci.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ J. S./ Foto: Damir Dervišagić

Kurir