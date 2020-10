ENA POPOV SE OGLASILA NAKON FOTKE KOJA JE PODIGLA VELIKU PRAŠINU! Pevačica jasno stavila do znanja OVO, a onda poručila samo JEDNO

Ena Popov je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja je podigla veliku prašinu, a sada se oglasila pa jasno stavila do znanja samo jedno.

Nakon fotografije koju je objavila, a na kojoj je koristila filter sa Instagrama, Ena Popov je došla u centar pažnje zbog toga što su mnogi pomislili da je izvršila neke estetske operacije na svom licu.

"Nikada nisam krila nikakve tretmane koje sam koristila i koristim za lice i telo. Uvek sam tu da uputim sve žene i devojke u nešto što može biti dobro za njihovu negu i lep izgled. Ali ovo što je napisano, ne da je preterano nego potpuno neistinito. Svako ima pravo da mu se neko ne dopada ili dopada i to mi je potpuno jasno. Mogu biti nekome najlepša na svetu, a neko se uopšte neće složiti sa tim i to je u redu, jer moja životna radost ne zavisi ni od komplimenata ni od kritika, niti smatram da je povezana sa fizičkim izgledom. Ali da neko od mene pravi model nečega što se meni prvoj ne dopada, da se lepi etiketa potpuno suprotna od onoga za šta se ja uvek zalažem, a to je prirodnost u ponašanju i u izgledu, e to ne može više stvarno, dosta. Već godinama ćutim na razne tekstove, ne oglašavam se, puštam da prođe i eto do čega dođe", napisala je Ena.

