DIDI JANKOVIĆ NAPALI ŠTO JE BEBU OSTAVILA SAMU! Evo kako sad mala Dajana uživa u majčinom krilu, jedan detalj sve OTKRIVA (VIDEO)

Dijana Janković, koju su mnogi osudili da je zapostavila ćerkicu Dajanu kada je bez nje otišla na odmor u Hrvatsku, a potom i u Tursku.

Pevačica je odmah reagovala na priče da joj bebu čuvaju dve dadilje i da joj ništa ne fali. "Zaista sam zgrožena, ljudi mi nisu dozvolili da uživam u majčinstvu, prava istina je da je beba uvek sa mnom i da je nikada ne ostavljam. Nju pričuva njena baka, moja majka, zgrožena sam svima koji me napadaju, nije to normalno. Nedavno sam se porodila, bila sam pod stresom zbog korone, bila sam uplašena, nije suprug mogao da me poseti", rekla je Didi za Puls Srbije, a sad je objavila i snimak sa tromesečnom ćerkicom Dajanom.

Dijana ljulja malecku u krilu i obe uživaju u zajedničkim trenucima. Bebica već zna da je mama snima i svojim okicama prati svaki njen pokret.

