SAŠA KOVAČEVIĆ IMAO OPERACIJU U TURSKOJ! Pevač otkrio sve detalje! SAV BIO NATEČEN!

Pevač Saša Kovačević progovori je o operaciji koju je imao. Naime, mnogi su mislili da je Saša otišao nedavno u Tursku na odmor, a pevač je sada otkrio da je put bio iz potpuno drugačijeg razloga.

"Ne, to nije bilo letovanje, to bi bilo lepo da je bilo letovanje, nego sam treći put operisao sinuse jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih 6, 7 godina rešavam problem sa nosnim školjkama, da ne zamaram sad. To je bio razlog zašto smo otišli, iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog",rekao je Saša u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Damir Dervišagić

