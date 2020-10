ĐORĐE DAVID POBESNEO ŠTO NE MOŽE DA NASTUPA: Otkazali su mi dva koncerta u oktobru!

Đorđe David pripada muzičarima koji svirke i koncerte održavaju na otvorenom, pa zbog stanja sa virusom Kovid 19 već duže vreme ne može da nastupa. Međutim, njegove kolege trenutno mogu da pevaju u klubovima i drugim zatvorenim objektima uz propisane mere struke, što je jako iznerviralo rokera.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

On se oglasio na svom Instagram nalogu i upitao nadležne da mu pojasne situaciju u kojoj se nalaze njegove kolege.

foto: Printscreen Instagram

- Dva nastupa su nam u oktobru otkazali zbog loše epidemioliške situacije! Splavovi i klubovi puni, a nastup na otvorenom, poštujući zadate uslove, ne može! Zašto nas vređate i ponižavate - napisao je Đorđe, ne navodeći gde je imao zakazane nastupe ovog meseca.

foto: Printscreen Instagram

Ipak, za rokera je olakšavajuća okolnost to što je snimanje serijala "Zvezde Granda" nastavljeno pre nekoliko nedelja i on je i dalje član žirija, tako da ne mora da brine za svoju egzistenciju jer će uredno dobijati honorar do Grand produkcije.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir