NAKON ZILHINOG PRIVATNOG SNIMKA, OGLASILA SE I EDISOVA BIVŠA LJUBAVNICA! Dragana Mitar osula paljbu, nikad nije bila BESNIJA! FOTO

Dragana Mitar se oglasila na svom Instagram profilu pa se obratila svojim pratiocima nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži intimni snimak na kome se, kako tvrde korisnici istih, nalazi bivša supruga Edis Fetića, Zilha Karišik.

"Odj*bite bre više od mene, moralne nakaze!!! Niti komentarišem, niti me interesuju tuđi života!!! Ne povezujte me više sa nebitnim likovima... jer nisam deo bilo kakve priče. Ko, šta radi ne zanima me i šaljem topli pozdrav sa mora. Moje prvo i poslednje oglašavanje!", napisala je Dragana.

