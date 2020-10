DOBILA ZABRANU PRILASKA SIMIĆU, A DA LI SE TAJNO VIĐAJU?! Ljupka obrisala SUZE i priznala ISTINU!

Ljupka Stević ponovo se rasplakala usred emisije zbog bivšeg partnera Dragiše Simića.

Naime, pored toga što je Ljupka priznala da sada spava sa psom, koji stalno leži na mestu gde je nekada njen izabranik, ona je otkrila i da li će se sa generalom Simićem pomiriti. Stevićeva kaže da nema šanse za pomirenje iako se šuška da se sa bivšim tajno viđa.

"To apsolutno nije istina, imam zabranu i to će ostati tako, Ja tvrdim da je to jedna velika neistina, hajde se nosite vi sa tim", rekla je Ljupka u emisiji "Magazin IN".

