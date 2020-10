PADAM U NESVEST OCU NA RUKAMA, ON NEĆE UĆI U KUĆU MOJIH RODITELJA: Nadežda u agoniji zbog Panića i Kemezove, otkrila dalje PLANOVE

Povodom aktuelne situacije između Milica Kemez i Tome Panića, koji su nastavili komunikaciju, iako mu je supruga poručila da na nju više ne računa, Nadežda Biljić se oglasila i stavila tačku na sve.

"Ispratila sam sve, sve sam videla i sve mi je jasno. Milica i Toma su jako zaljubljeni jedno u drugo, to ne može da se sakrije. On na mene više ne može da računa, tražila sam i alimentaciju za svog sina, kontaktirala sam advokate i to je konačna moja odluka. Može se promeniti jedino ako me zaista oženi i počne da se ponaša kao čovek!", počela je Nadežda.

foto: Printscreen

"Nemam šta da tražim tu, ovo su čiste emocije, oni se pravdaju jedno drugome! Ona njemu ljubomoriše, on joj se pravda. Neću mu dozvoliti ni da uđe u kuću mojih roditelja. Jedini način zbog čega on ne uđe u vezu sa Milicom, jeste zbog Lepog Miće. Ne želi da se ispostavi da je bio u pravu za sve", nastavila je ona.

Nadežda se prisetila scene kada je Toma zaplakao uz njenu pesmu, pa je objasnila kako ona gleda na to i smatra li da je bila iskrena reakcija:

"Plakao je uz moju pesmu. I ja plačem stalno, padam u nesvest ocu na rukama, padam u dijabetsku komu."

Ona je naglasila koliko joj je teško, kao i da bi volela da joj se omogući razgovor sa suprugom, kako bi sve razjasnili i krenuli dalje.

foto: ATA Images

"Sramota. ja sam prošlu sredu išta da ti kupim zimske stvari i svom ocu pala na ruke dva dana, bila na VMA u hipoglikemičnoj komi zbog tvog k*rvanja. Pokazao si da ti je u životu samo novac vredan. Sa majkom ti ne pričam, jer je na Instagramu napisala da te ja kanalim zajedno sa novinrima i pravim nasilnika od tebe. Svašta sam joj rekla. Uostalom, ako želiš da spasiš našu vezu, pošto kažeš da NISMO U BRAKU, šta imaš ti da pričaš sa Milicom Kemez? Ona tebi ljubomoriše zbog Dragane, ti se njoj pravdaš, zaljubli ste se i meni više tu nije mesto. Versaće Eros ćeš dobiti u sledećoj turi, pošto su ti devojke po kući komentarisale da je to najlepši parfem na svetu. Svaki dogovor ja ću ispuniti, a ti nastavi sa igrom. Kod tasta i tašte nećeš ući, jer ja ne dam i ne želim, a sud će ti odrediti alimentaciju, i kada ćeš moći i koliko da provodiš vreme sa detetom. Ja napolju ne smem da pisnem, a ti unutra glumiš Kazanovu. Dosta je više! Neka ti je sa srećom, dobro zapamti moj lik, jer samo u mislima i snovima ćeš moći da me vidiš i čuješ. Zbogo i sve najbolje, samo napred. Želim ti ti da pobediš, pa vidi da li ćeš Kemezovoj od honorara da otvaraš salon ili da Dragani kupiš nove s*se i usta, pošto joj ne liče ni na šta! Zbogom, šmekeru!", poručila je Nadežda Tomi u pismu koje je poslala produkciji.

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir