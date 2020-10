ŠEBEZ I NATAŠA SU BILI ZAJEDNO U MLAĐINOM STANU, A SAD SE OGLASIO I ON! Otkrio šta se desilo između njih: Bili smo pijani!

Nedavno se pojavila informacija da su aktuelni zadrugari Nataša Radan i Stefan Šebez imali kratku aferu pre "Zadruge 4", te da su bili intimni u stanu bivšeg zadrugara Mlađe Jovanovića, o čemu detaljnije možete pročitati u nastavku.

I Nataša, ali i Stefan demantovali su da su imali odnose, a mi smo pozvali Mlađu, koji je razjasnio sve nedoumice i objasnio šta se zapravo desilo te noći u njegovom stanu.

"Što se tiče tih prepiski, ja to nisam video, pa ne mogu da pričam. Ono što mogu da kažem jeste da i Šebez i Nataša pričaju istinu. Izašli smo, završili smo kod mene u stanu, ali između njih ništa nije bilo jer smo toliko svi bili pijani da smo odmah zaspali. Sve što su pričali je istina, ništa se nije desilo između njih to veče", rekao je Mlađa.

Takođe, isplivale su i privatne prepiske Stefana Šebeza u kojima se on hvali da je bio intiman sa Radanovom, a Mlađa kaže da je to sve bila šala.

"To je bila možda neka muška sprdnja, ali ja znam da ništa nije bilo. Izašli smo, društvo je završilo kod mene, malo smo blejali i otišli da spavamo. Ja znam sad kako to zvuči, neko završio kod nekog u stanu, ali stvarno je tako bilo. Meni je Nataša super drugarica, ona je kod mene uvek dobrodošla. Šebez mi je drug, znam ga još iz osnovne škole, ljudi su stvarno samo prespavali kod mene i to je to. Desilo se, prespavali su, toliko puta nam se desilo da izađemo, i onda polupani svi prespavamo negde, ali to ne znači da moraš nešto da imaš sa nekim ako si prespavao. Opet kažem za te prepiske, verovatno je to bila neka muška sprdnja, zezanje neko, ali ništa se nije desilo između njih", naveo je Jovanović.

On je istakao i da nije upoznat u to da je Radanova imala aferu i sa Anđelom Rankovićem, ali da veruje da su imali neku ljubavnu priču.

"U to nisam upućen. Verovatno su imali neku priču, ali iskreno ne znam i ne ulazim u tuđa dvorišta", rekao je Mlađa.

Jovanović je otkrio da se njegov prijatelj Šebez još nije opustio u rijalitiju, a da će, kada se bude opustio sigurno uploviti u neku ljubavnu romansu. On nije imao najlepše mišljenje o tome što je Stefan, na neki način, bacio oko na Milicu Kemez.

"Šebez nije unutra kakav je napolju, ali rijaliti je takav, tu su kamere, drugi uslovi, ljudi sa kojima možda nikada ne bi seo na piće, jednostavno prinuđen si. Onda možda i kad neko baci neku foru, neko drugi mu ne uzvrati jer ne kapira taj način zezanja. Šebezu isto tako treba vremena da se opusti, a i pored svega toga opet si svestan kamera i ne možeš da budeš kakav si napolju. Mnogo toga utiče na raspoloženje. Ako se on opusti, to će da bude šou. On nema određen tip devojaka. Imao je jednu dugu vezu od tri godine. Mislim da unutra nema devojke koja bi ga baš privukla. Još je rano, opipavaju teren, idu levo, desno, sa cveta na cvet. A što se tiče Milice Kemez, unutra se dešavaju svakakve stvari, vežete se za osobe za kojima se ne bi okrenuli spolja. Ali mislim da će Šebez vrlo brzo uploviti u neku vezu", rekao je Mlađa.

