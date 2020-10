SVI SMO PLAKALI, TAJ DAN SAM OSETILA NAJVEĆU BOL! Ivanina majka progovorila o ćerki i Anđelu: Navijala sam da se NE POMIRE!

Zadrugarka Ivana Marinković istakla se po svom prelepom izgledu, ali i po ljubavnoj romansi sa Anđelom Rankovićem koja je dirnula, kako cimere iz Bele kuće, tako i gledaoce.

Prošle noći Ivana i Anđelo proveli su noć na Rajskom ostrvu kao nagradu koju su dobili u obaranju rekorda u vidu nedeljnog zadatka.

Odmah na početku razgovora upitali smo je šta generalno misli o njenom dosašanjem takmičenju i da li je to Ivana koju ona poznaje.

"Nisam se oglašavala do sada u medijima, čekala sam, nije bilo potrebe, ali mogu da kažem da je to moja Ivana. Ona koju ja poznajem, iskrena, emotivna, tvrdoglava po malo, drži do sebe, jeste, to je moja Ivana. Pusti će svakoga da kaže šta ima, ali zna šta treba da radim, niko ne može da ima uticaj na nju, može da bude izmanipuliasna, ali to može dva puta, treći već dve", započela je Marijana i dodala:

"Jeste, to je ova priča za Anđela, ja sam nju podržala za ulazak, ali ja sam rekla da je najbolje da bude ono što jeste, da joj ne treba veza. Marija kad joj je rekla, to je pritisak bio, pa je bio brzopletan potez, oko toga bih popričala sa njom. Treba da drži i dalje do sebe."

Ivanina majka je otkrila da je Ranković baš tip dečka koji njena ćerka preferira, ali da posle veze sa Natašom Radan ne bi volela.

"Da li mogu da budem iskrena? Da ne bude naslo haos (smeh). Šalim se, pa okej, Anđelo jeste kulturan i fin dečko, ali mi se nije svidelo to što, ja ne znam ni kako da kažem, ali ne bih volela da posle Nataše bude sa njim, kako god bude ispalo da sam rekla, ne bih volela, ali valjda se ja tu ništa ne pitam, meni je bitno da ona bude okej i to je to. Kada bude osetila da je sigurno, moguće je da će doći do nečega ozbiljnije, ona nije još ni sigurna, nije opuštena, ali je totalno iskrena. Što se tiče i prijateljstva, i da pomogne, i kada joj se neko obrati za pomoć i hoće da pomogne i da ne priča sa nekim, ona hoće da pomogne ako joj se neko obrati", izjavila je Ivanina majka, a onda je prokomentarisala i odnos sa Vladimirom Tomovićem:

"Ja sam znala da od toga nema ništa, ja znam tačno kakav dečko može da joj se svidi, baš takav kakav je Anđelo, miran, tih, povučen, ne voli te tako da su bitni i face, ne privlači je to. Takvi muškarci kao što je Vladimir su 90% njeni drugari. Odmah sam ja to videla da je prijateljstvo."

Marijana je istakla da ne bi volela da njena ćerka uđe u vezu sa Anđelom posle veze sa Natašom, a kada smo je upitali kada bi Ivana ipak odlučila da se upusti ponovo u romansu, kakvo bi ona mišljenje imala o tome:

"Ne može da se napravi tu uticaj, ali moje mišljenje je da ne bi volela. Ona je to i rekla, ja bih pustila da tu malo vremena da prođe, ali Bože moj, videćemo. Ja vidim da je ona zaljubljena, ne mogu da kažem da neće biti. Ja sam mislila da će i sinoć da se pomire, iako nisam navijala, ali sam gledala i grickala nokte, rekoh: ,,Valjda neće" (smeh). Kad je pričala sa Drvetom mudrosti, plakala sam, taj bol nikad nisam osetila, cela porodica je zvala i plakala, ona je naš pozitivan cvetak u našoj familiji i kada smo je svi videli da plače, bilo mi je teško", rekla je Marijana.

