NEMA MENI NIKO PREČI OD NJE! Oglasio se Osman, pa progovorio o Aleksandri Nikolić: Neće da sluša savete, njena lepota ih MUČI!

Pitate me za Alex..? 🤔 Ne iskvarena dobra duša, još je mlada pa savete dobre, nekad nece da sluša, veruje svima, pa hejteri kazu.da svako moze da je ima.Lažu sebe, dok njih svako moze da jebe.Lepota Alex ih muči, dok u njima samo zlo čuči. Za nju ću samo još ovo reći, nema u Zadruzi meni niko za sada preči. Srecno Alex.. 😉👍

A post shared by Osman Karic (@karic_osman) on Oct 4, 2020 at 12:54am PDT