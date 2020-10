NATAŠA BEKVALAC OTKRILA ISTINU O BIVŠIM MUŽEVIMA: Udala bih se za SVU TROJICU! Prihvatam ljude kakvi jesu! KURIR TELEVIZIJA

Nataša Bekvalac nedavno je proslavila jubilarni 40. rođendan, a o detaljima proslave, željama i novoj udaji govorila je u juče u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

foto: ATA Images

Pevačica je na svoj prepoznatljiv šarmantan i duhovit način pričala o svom životu. Najpre se osvrnula na to šta bi želela da uradi sada, a što nije uspela kad je bila mlađa.

foto: ATA Images

- Ne znam šta nisam uradila u dvadesetim godinama, a da sada želim. Bila sam vrednica prava. Tek sada ne bih uradila to što sam uradila tada. Sigurno je da će me interesovati neke stvari u četrdesetim koje nisu ranije. Ovo je mnogo duhovnija faza. Sve što je pitanje duše i duhovno, to me sve više privlači.

Kako je njena sestričina Zoi nedavno izjavila da misli da se Nataša previše puta udavala, pevačica je na duhovit način to prokomentarisala.

- Ja bih rekla, udavala sam se taman toliko koliko mi je bilo potrebno. Ne bih se ja toliko puta udavala da nisam na vreme izlazila iz odnosa kada su počinjali da me guše i čine nesrećnom. Nisam od žena koje će zarad komšija i priča s kojima ne mogu da se nose ostati u nečemu što im ne prija. Nije dobro to za žene, bićete sve lošije majke i supruge, u svom sferama - kazala je i dodala:

foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

- Danilo jako poštuje mene i moju ulogu majke, zna koliko sam posvećena. Sa kojim bivšim mužem bi otišla na piće, s kojim bi stala pred oltar, a koga bi blokirala, bilo je pitanje.

foto: Dragan Kadić, Dragan Kadić, Nemanja Pančić

- Ne bih blokirala nikoga, zato što sam ljude počela da volim i prihvatam onakve kakvi jesu. Otišla bih na piće sa svom trojicom, a udala bih se za svu trojicu. Zato što sam imala dobar brak sa Ljubom dok je bio dobar, iz braka sa Danilom sam dobila Hanu, a iz braka sa Lukom sam dobila Katju. Znači, udala bih se iz različitih razloga za svu trojicu. Ja kažem da sam ja najbolja bivša žena na svetu - rekla je Nataša.

Kurir.rs/ J. Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Zorana Jevtić, Dragan Kadić

Kurir