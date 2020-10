NATAŠA BEKVALAC U SCENIRANJU: Broj 40 ne zvuči lepo, ali ulazim u DUHOVNU FAZU! Ceo život sam BEŽALA od OVOG! (KURIR TELEVIZIJA)

Nataša Bekvalac je jedna od poznatih ličnosti čiji je život ljudima veoma interesantan, pa je tako sada otkrila stvari koje javnost nije znala, gostujući u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Pevačica je otvoreno govorila o privatnom životu - porodici, partnerima, deci i svom 40. rođendanu o kom se dugo pričalo.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Broj 40 ne zvuči mi lepo. Moja mama je postala baka u 40, Draganu je rodila sa 20 godina. Kada pogledam njene i moje slike - ja se mnogo dobro držim. Sada ne izgledam dobro, sada se dobro držim (smeh). Dobre oči dobro vide, a dobre uši dobro čuju. Meni se desi da lanem, a ne želim nekog da uvredim. Važno je da živiš život kako želiš", rekla je Nataša, pa priznala šta je sve uradila za ove godine:

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Postoje neke stvari koje će me interesovati sada, a nisu pre. Ulazim u fazu koja je mnogo duhovnija od ove prethodne, to me sve više privlači."

"Na rođendan sam zvala Mariju Šerfović i Milana Stankovića, ali su oni imali razloge zbog kojih nisu mogli da dođu. Ranije nisam slavila, zvala sam bliske ljude na neke destinacije. Volim zabave, volim da bude glamurozno i svečano. Svi ovih godina sam bežala od toga, a nema potrebe da radiš nešto što te čini srećnom. Sada mogu mnogo više da dam ljudima koje volim. Slaviću svaki naredni rođendan", dodala je pevačica kada je komentarisala svoj rođendan.

"Ako kažem iskreno, ne privlačim mušku energiju jer mi stvarno ne treba. Ovaj period od dve i po godine odlično mi je došao, da imam energiju majke, ćerke, drugarice... Uživam u vremenu iza sebe i ovome što sledi. Univerzum ima dobar plan za mene i ja to znam, ja sam miljenica, sada to znam", pričala je Nataša.

foto: Kurir

Nataša je pričala i o svojoj deci, pa i kada ju je uhvatio najveći strah.

"Deca su mi bila u Novom Sadu, a ujutru je trebalo da budu kod babe i dede i ja sam se u toku dana vratila u stan i to je bio prvi put da se vratim i da je stan prazan. Nazvala sam sestru i rekla da me je uhvatila anksioznost što sam sama. Brzo me prošlo, ali sam pohitala u Novi Sad čim sam ustala. Da nemam decu, verovatno bih bila hronično depresivna. Nemaš luksuz da padneš i odvojiš dva dana za depresiju", kaže Bekvalčeva.

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir