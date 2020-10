VUJADIN I JA PLAČEMO U 4 ZIDA: Mirka Vasiljević otkrila sve o životu sa fudbalerom, a evo šta kaže o ZARADI OD GLUME! Nije lako!

Mirka Vasiljević vreme provodi na Kipru zajedno sa nevenčanim suprugom Vujadinom Savićem i njihovo troje dece.

Kako kaže ovo je bio jedan stresan period kako za nju, tako i za njenu porodicu koja je pretrpela finansijske krize.

foto: Printscreen, Premijera

"Svi misle da fudbaleri odlično zarađuju. To je konstanta neizvesnost da li će se povrediti ili neće, godinama trpe bolove da bi mogli da budu na terenu. Danas možete da budete najslavniji igrač, a da vas sutra nema. To je vrlo neprijatan osećaj, promena zemalja i razne sredine. Dešavalo se da se Vujadin jedva hoda, primi injekciju i da igra devedeset minuta. Nadam se da ti sve te povrede neće ostaviti bolne tragove kad dođe u godine. On je borac, on je lav. Većina fudbalera tako igra", kaže Mirka na početku razgovora i dodaje da od glume trenutno ne može da živi.

"Ne živim od glume, ne mogu da kažem da mi je prijatno što ne mogu da zaradim neki svoj dinar, ali tako je sada. Imala sam deset predstava u aprilu zakazano i to je sve otkazano."

"Vujadin i ja se znamo skoro čitav život, njega sam pratila kroz njegovo odrastanje. Uvek mi je bilo bitno kada me neko okružuje da ima sličnu viziju kao ja. Jasno da ide napred i ma svoj cilj, sve što je normalno, realno i zdravo. Najbitnije je da funkcionišemo kao tim. U nekom trenutku će njemu posao stati, a nekad meni i da jedno drugom budemo stablo za oslonac. Ne postoji to u porodici ko zarađuje više ili manje, mi smo porodica. Da nije takav, teško da bih želela da budem sa njim u emotivnom odnosu i da mu rađam decu. Radim u Srbiji i logično je da ću manje zarađivati, ali uvek se lepo osetim kada donesem svoj dinar", kaže glumica koja jasno razlikuje život umetnika u Srbiji i Holivudu:

foto: Damir Dervišagić

"Za mene je normalno zarađivati određenu sumu novca za posao glume u Srbiji. To sve što se dešava u Holivudu su priče koje čitamo. Nije ni njima lako jer moraju da plaćaju poreze u velikim vilama. Sve u životu ima dobru i lošu stranu medalje. U ovoj sad situaciji manje snimam, ali ne želim da sedim skrštenih ruku. Mi smo za šest godina napravili pet predstava, neke smo preko sto puta odigrali. Može da se živi od glume, ali mora puno da se radi."

Glumica ne krije da je odnos nje i Vujadina preživeo razne turbulencije i otkriva da su sada našli svoju mirnu luku.

"Udare i skandale sam imala mnogo pre njega. Bila sam intenzivnije u novinama, medijima i sve sam doživljavala što je tačno i što nije. Bitno je da ja znam šta se dešava u naša četiri zida. Nikada nisam davala demante, ako treba da se isvađamo i isplačemo, to nam se sve rešava u četiri zida. Do sada smo sve prepreke uspeli da prevaziđemo. Ako nema jake ljubavi, ne može ništa da se prevaziđe", kaže Mirka.

Mirka i Vujadin su pre izvesnog vremena preležali koronu, a kako kaže, tada uopšte nisu imali siptome.

"Ovaj virus je pokazao šta je uradio. Nikakve ni probleme, ni simptome nismo imali, posle smo sve proverili i nakon korone nemamo nikakve posledice. Neko kaže da možda i nismo imali, jer nismo ni sigurni koji test šta pokazuje. Mi ni tada nismo imali strah, nemamo ga ni sada. U strahu nije dobro živeti, jer tako privlačite samo negativne stvari. Redovno idem na kontrole i konstantno vodim računa o svom organizmu. Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, kada god odem na te preventivne preglede, saznam da zdravom čoveku treba sve, a bolesnom samo jedno. I tu shvatamo da zdravlje treba staviti na prvom mestu", govori glumica.

foto: Profimedia, Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir