SAŠA MATIĆ RASPLAKAO SE U EMISIJI: Izgubio sam drage ljude zbog KORONE, bežao sam iz Beograda! Pevač progovorio o teškom periodu!

Pevač Saša Matić prisetio se dragih ljudi koje je izgubio u proteklom periodu usled korona virusa, i otkrio da je nakon sahrane svog prijatelja i saradnika poželeo što pre da napusti Beograd.

"Na mene je uticala tako što sam izgubio neke drage ljude i dobre prijatelje. To teško doživljavam. Lično ja i moja porodica nismo imali probleme, nije mi smetalo što se ne radi, što se ne putuje, samo da su ti ljudi ostali u životu i da ih nije snašlo to što ih se snašlo. To je stvarno veliki gubitak. Kada je preminuo moj prijatelj Bob, posle njegove sahrane, bio sam u toj nekoj situaciji samo da idem negde, samo da nisam u Beogradu tih dana, čini mi se da će mi biti lakše da budem van Beograda", rekao je pevač, nakon čega je zaplakao.

On se osvrnuo i na svoj privatan život i istakao da podržava svoju decu u svemu, i da se ne opterećuje oko ocena, već samo da je važno da završe bilo koje škole.

"Ja jesam u duši romantičar. Ne volim da pričam javno o tim privatnim stvarima, jer ispada da samo ja imam decu. To je neka tema koju ja i zaobilazim, ali za sada su dobra deca. Nemam problema. Svakako, moraš da zatežeš i popuštaš. Sad smo bili na moru dole... Kad daju rezultate, onda sve može. Nije važna ocena, ali je važno i da završe neke dobre škole i da se izbore sutra za svoj status. Ja im se neću mešati u izbor i zanimanja, jer sam i ja sa 20 godina otišao od kuće i bio sam najsrećniji tada. Sigurno ne bih poslušao majku i oca da me nisu podržali u tome i rekli: "Nema sanse, moraš da se vratiš". Kakvu god odluku da donesu, ja ću ih podržavati u tome", kaže on.

"Ja sam nju osvojio na mog pokojnog prijatelja Kemala Montena. Ja sam to znao. Sećam se tih nekih prvih dana. Ja krenem, zapevam", rekao je Saša u emisiji "Premijera".

