NADEŽDA UZIMA DETE TOMI PANIĆU! Javno mu se obratila, pa poslala brutalnu poruku: Sud će odrediti kada će moći da viđa SINA!

Nadežda Biljić se oglasila na svom Instagram profilu, pa poslala poruku Tomi Paniću, koji je učesnik Zadruge 4.

Naime, ona je shvatila da je on zaljubljen u Milicu Kemez i da oboje to ne mogu da sakriju, pa mu je poručila:

"Vidim da ste zaljubljeni jako ovo ne može da se sakrije. Čula sam razgovor sve mi je jasno...ja Tomu ne pljujem i nikada ga neću pljuvti on je otac mog deteta ali ćemo sada ići na sud da mu se odredi alimentacija kolika i kada će moći da viđa dete! To može i da mu se prenese posto me vidim neće pistiti unutra da obavimo razgovor u četiri oka i završim ovu saradu...e sada možete da uživate u rijalitiju. Tomo nastavi sa igranjem!", bila je jasna Nadežda.

