TOMOVIĆ KRESNUO MIKIJEVU VERENICU?! Vladimir se viđao sa njom, njihov odnos je bio ozbiljan, a Đuričić ništa nije znao o TOME?

Miki Đuričić i Vladimir Tomović imali su žestok fizički obračun u Zadruzi nakon kog je Miki diskvalifikovan.

Sada je, naime, izvor blizak Tomoviću ispričao da su Vladimir i verenica Mikija Đuričića u navodno prošlosti bili u se*s kombinaciji, a pojedine detalje njihovog odnosa pčelar iz Kupinova je navodno saznao neposredno pre nego što je ušao u „Zadrugu 4“.

foto: Printscreen/Zadruga/Tviter

"Vladimir i Miki se dugo poznaju jer su bili u nekoliko rijalitija, ali nikada nisu mogli da uspostave prijateljske odnose. Uvek su se njihovi sukobi završavali na razmeni uvreda, ali tek je u „Zadruzi 4“ netrpeljivost između njih eskalirala i to zbog žene", priča dobro obavešteni izvor i navodi da je Mikijeva verenica, sa kojom ima dete, navodno imala kratku aferu sa Tomovićem.

"Oko godinu dana pre nego što je Miki otpočeo vezu sa ženom koja mu je rodila ćerku, ona se viđala sa Tomovićem. U početku su se povremeno dopisivali preko društvenih mreža, ali je njihov odnos vrlo brzo postao ozbiljan. Vladimiru se Mikijeva verenica veoma dopala, pa joj je predložio da se vide prvom prilikom kada bude došao u Srbiju. Ona je u početku izbegavala susret s njim, ali je nakon nekoliko nedelja dopisivanja promenila mišljenje i pristala da noć provedu zajedno", priča izvor i objašnjava:

"Našli su se i imali su se*s, što se oboma dopalo. Nastavili su neobavezno da se dopisuju i viđaju svaki put kad im se ukazala prilika za to. To je tako trajalo nekoliko meseci, ali se vremenom strast sama od sebe ugasila, baš kao što se dešava u svakoj vezi na daljinu. Ubrzo potom, Vladimir je ušao u treću sezonu "Zadruge", a od tada se nijednom nisu čuli ni videli", priča izvor i otkriva da je Đuričić delimično bio upoznat sa prošlošću svoje verenice.

"Pred ulazak u "Zadrugu 4", ispričala mu je da poznaje Tomovića i da se dopisivala s njim, ali mu nije rekla da su nekoliko puta bili intimni. Nadala se da Miki to nikada neće saznati jer je znala da je njegova narav eksplozivna i da može u trenutku da pobesni i uradi ono što ne treba. Upravo se to i dogodilo, a neposredno pred incident imanjem u Šimanovcima se pronela priča da je Vladimir bio u se*s kombinaciji sa Mikijevom verenicom. U jednom trenutku je to stiglo i do Mikija, bes ga je brzo savladao i nije mu trebao veći povod da nasrne na Vladimira", završava izvor priču.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Alo / M.M.

Kurir