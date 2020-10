BILA JE PUNAČKA I UVEK JE IMALA VIŠKA! Indira je DRASTIČNO smršala, izgleda STRAVA, a ove tri stvari su njena TAJNA!

Pevačica Indira Levak poslednjih meseci izgubila je suvišne kilograme i zategla telo, a od redovnih treninga ne odustaje.

Indira je trenutno članica žirija u hrvatskom izdanju šou programa "Tvoje lice zvuči poznato", a njeno poslednje pojavljivanje u ovoj emisiji izazvalo je veliki broj komentara.

Nekadašnja članica grupe "Kolonija" pojavila se u crno-belom kombinezonu koji je istakao njeno vitko telo, a nije prošao neopaženo ni izuzetno dubok dekolte.

Komplimenti su samo pljuštali, dok su joj pojedini pratioci poručili i da su je jedva prepoznali.

Indira je nedavno za medije ispričala da je smršala uz pomoć redovnih treninga, nadzora supruga Miroslava koji je fitnes trener, kao i posebnog režima ishrane.

- Svi koji otkrivaju čarobne formule bez treninga i uravnotežene ishrane ustvari prodaju maglu i to često ne jeftino. Pa bih ja rado tajnu preformulisala u formulu moje vitke linije, a ona je redovna vežba uz adekvatan program treninga, stručan nadzor mog supruga i uravnotežena zdrava ishrana. Ponekad i pogrešim kad je u pitanju hrana, ali greh je uvek sladak, ko bi odoleo - rekla je pevačica.

- Ponekad i samoj sebi idem na živce koliki sam perfekcionista, ma to ja onako malo glumim, a ustvari sam zahvalna na trudu koji ulaže u mene. On je daleko najbolji trener s kojim sam radila, pre svega vrhunski je stručnjak, psiholog i motivator. Sve gleda široko, kalkuliše do zadnjeg detalja prilikom svake vežbe i obožava to što radi - ponosna je Indira na supruga.

Ona je tom prilikom istakla i na koji deo tela je najponosnija.

- Možda se najmanje stidim pozadine i nogu. Uvek mi je lepo da na ženi vidim lepo oblikovane noge kao što imaju vrhunske sportistkinje - navela je nedavno Indira.

kurir.rs/blic

Kurir