SIMKE INKOGNITO DOŠAO NA LJUPKIN NASTUP! Zabrana prilaska im uopšte ne smeta, bivši ljubavnici ne mogu JEDNO BEZ DRUGOG!

Strasti između Ljupke Stević i njenog bivšeg ljubavnika Dragiše Simića se, po svemu sudeći, još uvek nisu smirile.

Pevačica je prošle subote imala nastup na jednom beogradskom splavu, na kojem se, prema rečima očevidaca, pojavio general policije, sa kojim je ona bila deset godina u ljubavi.

Ljupka je na posao došla pola sata pre početka nastupa. Bila je odlično raspoložena, naročito kada je videla da je splav bio ispunjen do poslednjeg mesta. I muškarci i žene su prilazili da se fotografišu sa njom, a ona je strpljivo pozirala. Pevala je dva bloka pesama, a posle pauze koju je napravila između njih Simić je došao sa nekoliko prijatelja. Trudio se da prođe neopaženo, pa se smestio u prostoriju iz koje je on mogao sve da vidi u klubu, ali niko njega. Taj deo kluba je odvojen staklom i rezervisan samo za posebne goste.

foto: Kurir

Pozvali smo pevačicu za komentar i ona nam je rekla da nije srela bivšeg dečka, s kojim je raskinula kada mu je polupala automobile jer je otkrila da je vara. - Rekli su mi neki ljudi da je Dragiša bio prisutan. Verujte, i da je bio i da nije bio, to mene ne zanima. Ja njemu ne prilazim niti komuniciram. Svoj posao sam odradila profesionalno i važno mi je da je moja publika bila odlično raspoložena. Ta noć je meni bila prelepa, a Dragiša me ne zanima. Atmosfera je bila odlična i nema ništa lepše nego kad vidite koliko vas ljudi podržava. Jedva čekam ponovo da se družim sa Beograđanima, a šta general radi i gde izlazi mene ne zanima - poručuje Ljupka.

foto: Kurir

Ona kaže da ima drugu preokupaciju: - U nedelji mi je izašla nova pesma "Ne stidim se". To je sad jedino što me zanima. Vidim da je reakcija publike fenomenalna, naročito što ona opisuje celu situaciju kroz koju sam prošla. To je moj život. Novi list sam okrenula i idemo dalje - zaključuje Ljupka.

Ljiljana Stanišić

Kurir