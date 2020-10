POTPUNO ISKRENA! Angelina o ljubavi, prijateljstvu na estradi i karijeri: Uživam u vezi, ali se neću još udavati

Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, za veoma kratak period postala je jedna od omiljenih pevačica mlađe generacije. Vole je i kolege, pa je na nju pao izbor Nataše Bekvalac da joj zabavlja goste na proslavi 40. rođendana. Dvadesettrogodišnja pevačica radi punom parom, a danas je objavila novu pesmu "Beskraj".

- Pesmu "Beskraj" posebno volim, a mislim da moje pesme imaju potencijal da potraju jer je moja muzika zapravo spoj poezije i modernog zvuka. Pisanje tekstova mi je velika ljubav, možda čak i jednaka sa muzikom, tako da sam ta dva talenta spojila i povezala ih sa svojim najdubljim emocijama. Volim da se iskazujem iskreno u tome i mislim da me je to i dovelo za kratko vreme na neku poziciju na ovom zvezdanom nebu. "Beskraj" je i naziv albuma koji ćete moći da čujete do kraja godine. Mislim da smo pomerili granice sa spotom koji je radio Ljuba, u saradnji sa direktorom fotografije Igorom Lazićem. Došli smo zajedno na ideju da za pesmu "Beskraj" imamo krug kao jedini frejm na Jutjub stranici, i mi smo zaista prvi u svetu koji su napravili takav video. Krug nije tu slučajno, već, kao i u svim mojim projektima, ima skrivenu poruku. Sve je beskrajno i sve se samo vrti ukrug. Nisi dugo na estradi, kako ti se čini taj svet, koje su prednosti, a koje mane? - Drugačiji je od onog što sam zamišljala, ali mi se dopada, jer sam dobila mogućnost da široj publici prikažem svoj rad, muziku koju stvaram i volim! Mane postoje u svakom poslu, ali im ne bih davala na značaju jer je to sve ništa naspram onoga što ti donese nastup na kom publika uglas peva moju pesmu. Pevala si na rođendanu Nataše Bekvalac. Kakvo mišljenje imaš o njoj i da li se privatno družiš s koleginicama? - Nata je fenomenalan lik, sa predivnom energijom i bila mi je čast da budem deo njenog dana, bilo je u krugu njenih najbližih prijatelja i porodice i atmosfera je bila tako opuštena i topla da sam zaista uživala. Privatno se družim sa njenom sestričinom Zoi, koja je takođe bila na proslavi, pa smo i zajedno zapevale.

Dve godine si u vezi sa Nikolom, sinom Olivere Ćirković. Vidiš li vas u braku?

- Što se tiče ljubavi, ne volim da mozgam i gledam unapred. Uživam u trenutku i fokusiram se na to da mi upravo sada bude lepo i da budem srećna. Ne znam odgovor na ovo pitanje, dala bih sebi još nekoliko godina. Zasad je sve divno i želim da tako i ostane.

Kakvi su ti planovi za naredni period, koliko su vanredno stanje i pandemija virusa uticali na tvoje finansije?

- Čitava situacija sa koronavirusom pogodila je sve branše i osetila sam krizu i ja, ali ne mnogo. Trudim se da radim u studiju jer imam više vremena za to, da stvaram nove pesme kako za sebe, tako i za kolege. Što se tiče planova, planiram da izbacim album i nove spotove, da postavim nove izazove sebi i da ih ostvarim. Oprobala sam se u ulozi voditeljke, u emisiji "Red Jam", koju radim sa drugaricom Unom, i to je projekat na kom ću raditi narednih meseci. Svake nedelje ćemo ugostiti muzičare, sa kojima ćemo pevati, pričati o muzici, ali i imati brojne izazove.

