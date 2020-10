KORISTOLJUBIVA! Tanja Savić molila novinare za pomoć, a sad neće ni izjavu da im da!

Iako je donedavno izlazila u susret svim novinarima nakon što joj je suprug Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo decu u Australiju, Tanja Savić sada se potpuno promenila. Da li joj preterana popularnost više ne prija ili je neki drugi razlog u pitanju, ali pevačica je pokazala da je vrlo nekulturna i bahata prema sedmoj sili kada smo je sreli na njenom nastupu pre nekoliko večeri. Ispred splava je stigla u društvu muškarca i dobro raspoložena, ali kad je ugledala novinare koji su želeli da porazgovaraju s njom, promenila je izraz lica. Odmah se namrštila i prevrnula očima, a onda krenula da beži. Ekipa Kurir televizije zamolila je Tanju da stane nakratko i da izjavu.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne, ne sada. Nemam vremena, ne mogu - ponavljala je pevačica, a onda uletela na splav. Pomislili smo da mora odmah da izađe na binu da peva i da kasni, ali prošlo je pola sata do njenog nastupa. Za to vreme je sedela u bekstejdžu i pila vodu, izbegavajući ponovo kontakt s medijima. Naša namera bila je da pitamo Tanju šta se dešava s procesom koji vodi protiv još uvek zakonitog supruga, da li može da viđa decu preko Skajpa i planira li da uskoro otputuje u Australiju kod njih. Ova tema je vrlo značajna ne samo za nju već i za sve njene obožavaoce koji su joj pružili podršku tokom borbe. Tanja je dobila pomoć i od svih medija koji su nedeljama izveštavali o njenom slučaju, ali ona očigledno to ne ume da ceni.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, u aprilu je Dušan odveo njihove sinove u Australiju bez saglasnosti Savićeve. Nakon nekoliko meseci ćutanja, ona je to podelila s javnošću. Zahvaljući srpskim medijima, ta vest je odjeknula i u stranim novinama, poput Dejli mejla, ali i na mnogim australijskim portalima.

Ivan Ercegovčević

Kurir