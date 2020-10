ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Čupko prodavao svoju ženu, Egzotični ne krije ljubavnicu!

Drage moje, brzo je stigla sreda, dan kada vama mogu da podelim najnovije tračeve iz svet poznatih. Ovog puta mi nije bilo teško da saznam nove priče jer su selebriti likovi veoma inspirativni, čak i sami odaju prljav veš o sebi, valjda zato što nemaju pametnija posla.

Afera sa Čupkom nema kraja! Ne samo da će mu bivša ljubavnica uništiti i ono malo karijere koja je preostala već će mu uzeti sve do poslednje pare i imovine, jer se na vreme obezbedila bankarskim garancijama i ugovorima, a epilog toga biće uskoro. O tome redovno čitamo u medijima, ali on što se ne zna o Čupku jeste njegov odnos sa zvaničnom suprugom, manje poznatom pevačicom. Njih dvoje razveli su se još pre desetak godina, kada je ona odlučila da ga napusti zbog mlađeg ljubavnika. Međutim, brzo je dobila šut-kartu i završila na ulici, čim je mlađanom dasi dosadila. Kako nije imala kud, morala je da se vrati kod Čupka, a on ju je primio nazad zbog dece. Ali brzo je došlo njegovih pet minuta osvete! Prema rečima mojih izvora, Čupko je svojoj zakonitoj ženi našao makroa u jednoj zapadnoj državi i poslao je tamo na prinudni rad, koji je potrajao skoro pola godine, sve dok nesrećnica nije odradila sav dug koji je on imao. Od tada se primirila i žmuri na svaku njegovu javnu aferu, trpi sve udarce i poniženje jer je svesna da nema kuda. Golmanka i Udavača više nisu zajedno. Taman kad sam pomislila da će njihova ljubav opstati jer su vrlo slične po temperamentu, desio se obrt. Golmanka je shvatila da ipak više voli muški pol, i to je saopštila svojoj dragoj, koja nije reagovala burno iako se baš zagrejala za njihov odnos. Dogovorile su se da ostanu u prijateljskim odnosima i da se i dalje viđaju kako mediji ništa ne bi posumnjali, a Golmanka se već iselila iz stana Udavače, gde je bila poslednjih meseci. Egzotični važi za porodičnog čoveka, uzornog i vernog muža, ali tako je samo dok zna da neko motri na njega. Čim ima malo slobodnog vremena, pokupi svoju ljubavnicu, inače jedva punoletnu devojku, i odu negde van prestonice da uživaju. Nedavno ih je moja drugarica videla na Srebrnom jezeru, vozili su pedalinu i ljubili se kao svaki zaljubljeni par. Sreća da su bili daleko od obale, pa niko nije mogao da ih uslika, ali sledeći put... Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće srede.

