RASTA PRODAVAO DROGU? Kriminolog otkriva DETALJE hapšenja čuvenog repera (KURIR TELEVIZIJA)

Stefan Đurić Rasta uhapšen je u petak nakon što je policija kod njega pronašla pet grama skanka. Sve o ovom slučaju koji je potresao Srbiju otkriva kriminolog Zlatko Nikolić. Kako kažu policija je pratila Rastu, a jedna reč je bila dovoljna da ga oda. Danima su prisluškivali popularnog pevača, a reč salatica bila je ključna da se nadležni organi upute ka njemu.

- Ovde još nije sasvim jasno, postoji mogućnost da je on i diler, a ne samo konzument, jer ta količina koja je nađena i nije baš uobičajena. On je preterao sam po sebi. On se slikao non stop sa nedozvoljenim supstancama. On je svesno radio ono što nije dopušteno i apsolutno je kažnjivo.

- Da bi mogao da konzumira to, on je morao i da je obrne, a policajci očigledno znaju šta je u pitanju. Ja sam rekao i da se on hvalisao time po kojekakvim društvenim mrežama - naveo je kriminolog.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir